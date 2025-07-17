港鐵罵戰！不滿被背囊男撞到手機　女子報警仲咁做　橫蠻要求惹議

乘搭港鐵應互諒互讓。網上流傳港鐵乘客碰撞罵戰影片，有女乘客不滿上車時被1名揹着大背囊的男子撞到手上的手機，大聲怒罵男子，更按下緊急通話器按鈕，聲稱已報警，要求車長停車及該乘客下車。



網民紛紛批評女乘客，「呢個女人好麻煩！有人撞到你！係咪有禮貌啲同人講！」、「咁小事，使唔使咬住唔放呀！」、「唉……點啊？而家啲香港人成日為咗咁小事就發脾氣，可悲」。不過亦有網民認為，「其實個男人個腰包都頂住咗好多位啦，最憎呢啲背囊X」、「有啲人好衰格，恃住自己又大隻又有大背囊，亂咁撞人亂咁轉身」。



網上流傳港鐵乘客碰撞罵戰影片。（Threads影片截圖）

有網民於Threads分享1段50秒影片，配文寫道「天氣太熱，兩位應該飲杯24味」。片初可見，港鐵車廂內，有名穿間條裙女子與身旁大腿上放着大背囊的男子對罵，女子大聲怒罵「哇，差啲就揈落嚟」，男子反駁「我冇掂過你㗎」，女子指出「你冇掂過我，話你個背囊揈到我個電話，你係咪唔識廣東話呀，白痴」。男子不滿被侮辱「白痴」，反擊道「你差唔多，你都係」，女子指「講得好清楚呀」，男子續說「收聲啦，白痴」，隨後兩人靜下來，未有再對罵。

搭港鐵不滿被背囊男撞到手機爆罵戰

緊接第二段接駁影片，女子站了起來，與坐着的男子拿着手機互拍，女子大聲說「睇得到，睇得到，睇得好清楚呀」。第三段接駁影片，聽到車長「開咪」問有什麼需要幫忙，似是女子按下了緊急通話器與車長對話，女子對着緊急通話器說「我報咗警㗎啦，麻煩你停車，叫位乘客落車，佢撞到我呀」。車長未有聽清，女子再重複「佢撞到我，佢入車嘅時候撞到我」，男子此時不滿道「大家都唔同一個門口，點樣撞到你啫？」，車長表示會在到錦上路站時派職員提供協助，影片就此完結。

有女乘客不滿上車時被1名揹着大背囊的男子撞到手上的手機，大聲怒罵男子，兩人在車廂內互拍。（Threads影片截圖）

女子站了起來，與坐着的男子拿着手機互拍，女子大聲說「睇得到，睇得到，睇得好清楚呀」。（Threads影片截圖）

女子按下緊急通話器按鈕，聲稱已報警，要求車長停車及要求該乘客下車。（Threads影片截圖）

女子按下緊急通話器按鈕，聲稱已報警，要求車長停車及要求該乘客下車。（Threads影片截圖）

網民斥自私：因為小事唔順氣

有網民批評女子小事化大，「女人把聲煩到呢」、「唔知撞到佢有幾痛，但係聽把聲真係娶到返嚟喊三聲」、「又唔係要call白車，知唔知因為小事唔順氣，結果帶畀人好多麻煩，自私X！」。亦有網民斥責男子，「個袋咁重撞埋阿婆度都會痛」、「見到阿叔個腰包就知佢冇空間感」。

有網民就認為對罵男女同樣有錯，「背囊X抵X，不過呢個女人把聲都好X煩」、「香港真係愈嚟愈回塘，一個撞到人最基本禮貌都冇唔識道歉；一個唔忿氣冇同佢道歉，咁就嘈餐懵！」。