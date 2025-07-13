接濟單親媽媽！男子反遭賣到柬埔寨詐騙園區　未婚妻尋人後續更狂

一片好心接濟友人，卻不幸被騙至柬埔寨，實在是人神共憤。馬來西亞1名男子多年來因體恤友人是單親媽媽，又需照顧2名小孩，所以對她照顧有加，不惜借出金錢援助。不過「好心着雷劈」，對方竟以「柬埔寨有保健器械潛在市場」為由，邀請他一同前往當地視察，最終將他拐賣到詐騙園區。



男子未婚妻事後質問涉事女子，對方未否認，更揚言「我如果不讓他回來，你又能拿我怎樣？」並要求她交出2萬美金（下同，約15.7萬港元）贖金。未婚妻於是求助馬來西亞國際人道主義組織（Malaysia International Humanitarian Organisation，MHO），救援代表指目前已確定男子被困於柬埔寨西港的詐騙園區，相信很快能拯救對方回國。



馬來西亞有男子誤信女友人，以「探查市場」作餌誘共赴柬埔寨，遭拐至詐騙園。（示意圖／資料圖片）

大馬男接濟單親女友人 提供金錢援助反被騙

綜合馬來西亞媒體報道，被騙至柬埔寨的33歲男子為保健器械的銷售員，因體恤34歲女性友人單親、且要獨自撫養2個孩子，所以多年來對對方照顧有加，甚至多次借錢給她，有次金額更高達1萬令吉（約1.8萬港元），對方未有歸還卻再度開口要求借5,000令吉（約9,200港元），惟遭男子的伴侶反對。

誤信「探查市場」共赴柬埔寨 慘被拐至詐騙園

男子未婚妻張女士稱，該名單親媽媽某日以「柬埔寨有保健器械潛在市場」為由，邀請其未婚夫一同前往當地視察，不過他抵埗後卻未見友人身影，詢問下對方解釋因搭乘不同航班，更聲稱其後便會抵達。張女士指未婚夫最初不疑有詐，直至發現自己被拐賣到詐騙園區才驚覺受騙。

該單親媽媽以「柬埔寨有保健器械潛在市場」為由，邀請男子一同前往當地視察，結果男子被騙至詐騙園區。（示意圖／GettyImages）

面對男子未婚妻質問 女子態度囂張要求贖金

張女士事後質問這名單親友人是否將未婚夫騙到柬埔寨時，對方未有否認，更態度囂張稱：「我如果不讓他回來，你又能拿我怎樣？」同時要求她交出2萬美金作為贖金，以贖回男子。

男子未婚妻張女士（右一）尋求國際人道主義組織協助，揭發詐騙集團黑暗內幕。（網上影片截圖）

男子未婚妻求助國際人道主義組織

張女士無計可施，只好尋求國際人道主義組織協助救人，並於7月9日發布記者招待會，揭發詐騙集團會為每位成員分配一組專屬編碼，作登錄及使用無線網路憑證，藉此監控所有人的行踪和電子設備使用情況，而其未婚夫為免被發現，一直未有連接該無線網絡，反而是使用手機漫遊數據。

揭詐騙集團提供「專屬編碼」 監控所有人行踪

張女士續稱，未婚夫現正處於「受訓階段」，尚未遭到詐騙集團虐待，不過一旦「正式開工」，除了他人身安全會受到威脅外，救援難度亦會增加。而MHO救援代表指出，目前已確定男子被困於柬埔寨西港的詐騙園區，相信很快能拯救對方回國。

（綜合）