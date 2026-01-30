乘九巴落車無撳鐘飛站！鄉音老婦斥：我腳痛點行？司機這樣KO獲讚

乘搭巴士下車要先按鐘。本港網絡流傳1段影片，指有九巴75K上有持拐杖鄉音老婦因沒有「按鐘」而被「飛站」，不滿下走到車頭質問司機為何沒有「埋站」。司機解釋落車要「打鐘」，老婦則埋怨說「我第1次坐，我都唔知啊，真係啊」，又稱自己腳有事無法走遠路。最終司機堅持要駛到下1個站才讓她下車回頭，老婦則怨懟「究竟我點樣行啊，隻腳唔得，𠵱……」。



影片引來香港及內地網民熱議，不少讚司機「做得好」，「呢啲人無理取鬧」、「你腳痛又關司機咩事？」、「唔識可以一早問人，唔係老奉，司機點知你要落車啫」。不過也有網民認為應該體諒，「人在外地，人生路不熟」、「文化差異你又好難怪佢嘅」，更有內地網民批評「香港這什麼落後交通？」。



乘搭巴士落車無按鐘被「飛站」反罵司機？有乘客於7月21日（星期一）於社交平台Threads發布影片，指乘搭九巴75K時，有內地老婦因落車無按鐘被「飛站」，「反怒罵司機」。

乘九巴落車無按鐘被「飛站」 老婦質問司機

影片長約1分鐘，見到往港鐵東鐵綫大埔墟站行駛的九巴75K上，有1名略帶鄉音老婦正在車頭位置質問司機為何「飛站」，「我聽到有報站啊嘛！」，司機解釋「打鐘先知落車啊嘛」，老婦則說自己「第1次坐」，司機重複「落唔到車㗎而家，你而家落車畀車撞啊，你落車打鐘啊嘛，你唔打鐘我唔知啊嘛」。

司機指落車要按鐘 老婦：我第1次坐唔知

司機告之不能在馬路中間停車，要待巴士駛到大埔墟站才能讓她下車走回頭，老婦聞言埋怨「我隻腳唔好喎，行唔到咁遠啊。我見你有報站，我又第1次坐」，司機重申「有報站啊，啱啊，報站咁啱囉，你落車要打鐘㗎嘛，你唔打鐘我哋唔知啊嘛」，大媽繼續糾纏「咁你有報站，我第1次坐，我都唔知啊，真係啊」。

司機堅持這樣做 老婦怨：究竟我點樣行啊，隻腳唔得

然而司機堅持要駛到大埔墟站才能讓她下車，老婦怨懟「咁我而家要點啊，究竟我點樣行啊，隻腳唔得，𠵱……」。

網民讚司機做得好：無理取鬧

網民看過影片議論紛紛，不少人讚司機「做得好」，「自己冇撳鐘唔賴人㗎喎」、「巴士有冇人上落都站站停嘅話，根本就唔使整個落車鐘啦」、「真係好無賴，乞人憎」、「你腳痛又關司機咩事？」、「呢啲人無理取鬧」、「唔識可以一早問人，唔係老奉，司機點知你要落車啫，你以為你係阿婆就大晒，外地人就大晒，再唔係直接搭的士」。

內地網民批香港交通落後

不過有網民認為應該體諒，「片段中的女士，人在外地，人生路不熟，求問於司機，語氣帶點徬徨，但絕無怒罵」、「文化差異你又好難怪佢嘅」。更有內地網民批評香港交通工具落後，「大陸無論有沒有人上車下車，每站都停，香港這什麼落後交通？」、「太落後了，大陸公車每站都停，根本不需要按鈴」。