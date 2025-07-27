台灣大罷免大失敗為什麼？他列出5大死因令網民共鳴：民主要制衡
撰文：聯合新聞網
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台灣大罷免失敗，24席立委「不同意罷免」票數全數大於「同意」。對此，一名台灣網友分析民進黨大罷免失敗的5大原因。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
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這名台灣網友在PTT以「簡析罷免失敗的原因」為題，指出民進黨發動大罷免失敗的5大原因，第一，台灣人普遍覺得讓他做四年又沒關係，下次選舉不投他就好；第二，國民黨的《財劃法》修法確實對地方財政有幫助；第三，國民黨祭出「全民普發一萬塊」（台幣）。
這名網友進一步說明，第四，罷免浪費錢，台灣人對CP值是刻在基因裡，跟第一點相輔相成；第五，民主要制衡，不能一黨獨大，在他們眼中總統給民進黨，國會給在野黨多數制衡，是符合常識與常理的。
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貼文一出後，不少網友都表示：
「我覺得5是重要原因耶」
「我覺得主因是2跟3」
「原因其實就是5，就這麼簡單」
「覺得1、5」
「少了南票北補，民進黨就GG了」
「一句話，民進黨只能靠南部」
「6！青鳥醒醒」。
此外，也有部份網友回應：
「今天如果是正統的地方選舉，怎麼可能會有那麼多幽靈人口，根本就是亂搞」
「給罷團南票北補搞幽靈人口遷戶籍才有這樣的票數，不然只會輸更慘」
「民進黨砸資源，結果罷免的票是催出來了，但反罷的催出更多」
「看人口統計數據就知道，罷團一堆奧步（意即不好的招數），檢調都不抓」。
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