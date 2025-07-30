動漫節女Cosplayer似曾志偉被網絡欺凌！現身列2點霸氣反擊獲激讚

【網暴／欺凌】心善則美，不應因外貌取笑他人。本港「香港動漫電玩節2025」（動漫節）期間，有1名接受傳媒訪問的女「Cosplayer（角色扮演者）」，因被指酷似無綫（TVB）總經理（節目內容營運）曾志偉，連日遭到截圖「洗版」嘲笑。事隔數日，自稱女Cosplayer本尊終於「現身」，在社交平台發文反駁一眾網絡欺凌者，直言「你哋笑還笑，有幾多個做到我咁樣用愛發電先？」。她並附上1張自拍照，強調「人可以係唔同角度影唔同效果嘅相，都一樣可以好靚」。



帖文引來網民熱議，紛紛支持樓主，「支持你，唔好理班口臭嘅人」、「唔使理班人點睇，覺得你肯cos自己鍾意嘅角色好勁。做自己鍾意嘅嘢，又無對人有影響，關佢哋X事」、「Respect」。



動漫節期間，有1名接受傳媒訪問的女「Cosplayer（角色扮演者）」，因被指酷似無綫（TVB）總經理（節目內容營運）曾志偉，連日遭到截圖「洗版」嘲笑。（有線電視訪問截圖）

事緣本港動漫節舉行期間，該女「Cosplayer」接受有線電視訪問，然而片段曝光後，其樣貌被指似曾志偉而遭截圖瘋傳譏諷。

動漫節女「Cosplayer」因樣貌被網暴 發文反擊負評者

動漫節於7月29日（星期二）圓滿結束，該女「Cosplayer」亦「現身」反駁一眾負評者。自稱是女「Cosplayer」本人的女網民在7月30日凌晨12時許於社交平台Threads發布，列出2點霸氣反擊，「我係本人，小號唔想俾人起底， 統一回覆幾個留言」。

列2點反問：有幾多個做到我咁樣用愛發電先？

樓主首先回應「自願上鏡抵你俾人笑」問題，解釋當時見到記者在前面訪問人，她已即時「背對住個手機玩」，惟記者仍過來訪問她，她不太懂拒絕就接受訪問，「記者過埋嚟搵我嗰陣，我呆咗，係，我個人唔係好識拒絕人，諗住小小訪問冇咩大不了，但冇諗過會傳得咁開」。

至於被指「咁你係樣衰㗎啦」，樓主反駁「係係係，你哋個個都係天下無敵第一靚，我無敵醜」。她表示已好幾年沒有「Cosplay」，但由於2024年看到一班「coser（角色扮演者，Cosplayer縮寫」即使「cos」得不好身形也不出眾，仍可以「cos」得好開心，她才有勇氣今次出「cos」，反問「試問大家除咗見過張相之外有冇留意過段片嘅內容？一丁點都好」。

樓主續說，當日她凌晨5時起身準備凌晨6時從家出發到會場，早上7時排「頭籌」，邊排隊邊化妝化到早上9時許，「化完hea一陣玩手機冇耐，記者就過嚟搵我啦」，反問「你哋笑還笑，有幾多個做到我咁樣用愛發電先？」。

樓主又上載1張自拍照反擊。（Threads@jojouwu_cos）

樓主又上載1張自拍照反擊，「我認我係化妝新手，但一碼歸一碼，唔靚就要改進，附上一張自拍，人可以喺唔同角度影唔同效果嘅相，都一樣可以好靚」。

網民撐樓主：唔使理班人點睇

網民看後紛紛支持樓主，「支持樓主，合照咗兩次，其實樓主心地善良」、「支持你，唔好理班口臭嘅人」、「唔使理班人點睇，覺得你肯cos自己鍾意嘅角色好勁。做自己鍾意嘅嘢，又無對人有影響，關佢哋X事」、「Respect」、「其實你好靚，嗰啲口痕友唔講佢個樣靚唔靚過你啦，起碼我知佢哋心地一定醜過鬼」、「加油，女仔有勇氣出黎玩cos，係唔應該笑的」、「Cos要錢要時間，門檻唔低，尊重所有用心嘅coser」、「妹妹，見到你遇到bully，但字裏行間都無太大負能量，非常欣賞。喺無傷害別人嘅情況底下，勇敢做自己喜歡做嘅事情，呢一個先至係你最美麗嘅地方」。