無視「先落後上」！港鐵3女蜂湧上車遭拍片公審　網民1原因稱諒解

搭乘港鐵時不時聽到廣播提醒「請先讓車上乘客落車，然後上車」，不過有港男在社交平台分享影片，公審至少3名女子看見列車到站時，立即「一窩蜂」地湧入車廂，導致原本想要下車的乘客表現無奈，需要待她們一行人步入車廂裏頭位置，才有空間離開車廂，港男看不過該批女子未有遵守「先落後上」的乘車禮儀，故批評「俾人落車先係咪真係咁難？」。



網民紛紛譴責片中女子缺乏公民意識，「好多人都係咁，驚死上唔切同無位，但無諗過人哋唔落邊有位上」、「畀人落車先係因為人哋呢個站落唔到，就無得再喺同一個位置落，而你仲可以喺同一個位置上車」。但有人對以上情況表示諒解，認為可能涉及乘客上落車時間不足，「司機一方面叫人先讓人落車，人未上晒就響關門聲」、「我試過喺紅磡站（等）啲人落晒車，未上到車就閂門開走埋」。



3名女子搭乘港鐵時「一窩蜂」湧上車，被公審未遵守「先落後上」禮儀，阻礙乘客下車。（「threads＠ryan_aviation_transport」影片截圖）

港鐵3女「一窩蜂」湧上車 阻礙乘客下車

「俾人落車先係咪真係咁難？」有港男在threads帳號上傳片段，指當時正搭乘港鐵、一列由金鐘開往羅湖方向的列車，片中顯示當列車到達九龍塘站時，大部份人都自覺站在月台兩邊，讓出位置予車上乘客下車。但畫面目測至少有3名女子從月台「一窩蜂」湧入車廂，其中一名穿着白色上衣、揹背囊的婦人更用右手緊拖同行少女，以致車上乘客沒有足夠空間步出車廂，最終需要等候她們3人走進車廂較入內位置，乘客方能下車。

目擊港男公審：架車唔會唔等你就走咗去

樓主見狀甚為不滿，遂拍下片段公審，批評「廣播都叫人先讓乘客落車，不過就無人聽嘅」，提醒無論是旅客還是本地市民，「總言之各位下次搭火車嘅時候，可唔可以顧及吓要落車嘅人嘅感受」，同時譴責「一窩蜂衝上車」行為，質疑稱「架車又唔會唔等你就走咗去」。

列車到達九龍塘站時，至少有3名女子從月台「一窩蜂」湧入車廂。（「threads＠ryan_aviation_transport」影片截圖）

乘客需要等候她們3人走進車廂較入內位置，方能下車。（「threads＠ryan_aviation_transport」影片截圖）

不少網民都批評片中人無視「先落後上」的乘車禮儀，「好多人都係咁，驚死上唔切同無位，但無諗過人哋唔落邊有位上」、「畀人落車先係因為人哋呢個站落唔到，就無得再喺同一個位置落，而你仲可以喺同一個位置上車，咁簡單嘅公民意識都唔識」、「試過推bb車落（車），有班大媽好似玩美色足球咁衝入嚟」。

網民批缺公民意識 傳授反擊方法

有留言就傳授各種反擊方法，「我上次係完全唔避，挺胸大步撞出去，同時大叫：『死X開，俾人出先，X你老X』，有非常強烈嘅震懾效果，真係全部乖乖地死X開」、「背囊揹前面，一路頂返佢出去」、「我上次遇過個阿叔企正喺閘前仲想衝上車，我直接撞開佢落車，結果佢發晒癲不斷咆哮，我就若無其事走咗去，唔想俾人撞就唔好企正喺閘門前」、「03年前喺上水站落車，我已經左右開踭出，唔係落唔到車，未計隨時俾行李碌腳趾」。

網民提1原因表示諒解

惟有人覺得乘客衝上車行為實屬情有可原，「雖然啲人好鍾意一窩蜂衝上車，不過我試過喺紅磡站（等）啲人落晒車，未上到車就閂門開走埋」、「我會等大多數人落咗車，先喺左或右行入車廂，若等到全部人都落晒，其實已經響關門聲」、「不可以怪晒乘客，司機一方面叫人先讓人落車，同時或者要趕行車時間表，人未上晒就響關門聲，有職員協助就會先讓人落車，無職員就難說」。

