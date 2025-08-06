下星期打風？天文台：低壓區或進入南海+風暴路徑　GFS預測西登？

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／GFS／ECMWF／ICON】黑色暴雨剛過去，下星期又要打風？天文台表示，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在明日（8月7日）靠近呂宋一帶，隨後可能進入南海及維持較弱強度，並為南海中北部帶來不穩定天氣。



天文台暫未有熱帶氣旋路徑預測圖，但美國全球預報系統（GFS）最新預測，下星期三至星期四（8月13至14日）會有1個巨形熱帶氣旋進入南海，往西北方向靠近香港，隨後在香港西面江門市附近登陸。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則暫未有相關預測。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



美國全球預報系統（GFS）最新預測，下星期三至星期四（8月13至14日）會有1個巨形熱帶氣旋進入南海，往西北方向靠近香港。（GFS／Windy.com）

香港又要迎來惡劣天氣？天文台表示，現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在明日（8月7日）靠近呂宋一帶，隨後可能進入南海及維持較弱強度，並為南海中北部帶來不穩定天氣。

天文台：低壓區或進入南海 GFS預測香港西面登陸

天文台暫未有熱帶氣旋路徑預測圖。而根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，下星期三至星期四（8月13日至14日）會有1個巨形熱帶氣旋穿過菲律賓及台灣中間海域進入南海，隨後往西北方向移動，下星期五（8月15日）最接近香港，並在香港西面江門市附近登陸。

GFS最新預測，會有1個巨形熱帶氣旋靠近香港。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

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不過歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）暫未有相關預測。

即睇ECMWF最新氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台：下星期中後期驟雨逐漸增多

本港天氣方面，天文台預料，隨着西南季候風緩和及高空擾動減弱，明日廣東沿岸驟雨減少，而高空反氣旋會在本周後期至下周初為華南帶來大致晴朗及酷熱天氣；隨着高空反氣旋北抬，下周中後期華南沿岸驟雨逐漸增多。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，下星多天有狂風驟雨雷暴，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹5級風。