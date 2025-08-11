本星期打風｜天文台修訂楊柳颱風路徑！風力勁成咁　將具爆發力？

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／楊柳／GFS／ECMWF／ICON】今個星期打風？天文台表示，熱帶氣旋楊柳會在未來一兩日逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大機會移向福建至廣東東部沿岸一帶。



天文台表示，熱帶氣旋楊柳會在未來一兩日逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大機會移向福建至廣東東部沿岸一帶。（天文台）

天文台修訂楊柳路徑

而天文台再次修訂楊柳路徑，較8月10日（星期日）預測的偏東北，即較原先預計的遠離香港。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，楊柳8月12日（星期二）會增強成颱風移向台灣，8月13日（星期三）進入本港800公里範圍並穿過台灣台南至台中位置，8月14日以颱風級別在香港東面400公里範圍外、廈門市附近登陸，隨後以西北方向往內陸移動。

天文台預測，楊柳會在8月14日以颱風級別在香港東面400公里範圍外、廈門市附近登陸（天文台）

即睇楊柳最新颱風路徑＋風力▼▼▼

按顏色劃分，楊柳直吹香港機率最高一成。（天文台）

內地天氣博主：若路徑偏西楊柳將具爆發力

而經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」發文指出，楊柳「非常複雜」，「因為這颱風就在副熱帶高壓之中進行穿梭，要是很強的話，說不定都難以靠近我國就消失了，北上穿梭的話，實力也不會強，但是只要偏西的話，那這颱風就具有爆發力度」。

內地天氣博主「環球科學貓」指出，只要楊柳路徑偏西，「那這颱風就具有爆發力度」。（網上圖片）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預料，與低壓區相關的驟雨會在今日影響廣東沿岸，而高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來酷熱天氣；與楊柳相關的不穩定天氣會在本星期中後期影響中國東南部：預料一道廣闊低壓槽會在周末至下星期初為南海北部帶來驟雨。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹6級風。