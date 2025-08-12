楊柳打風│天文台修訂楊柳路徑！更接近香港　列3因素或掛更高風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／楊柳／GFS／ECMWF／ICON】今個星期打風！天文台表示，按照現時預測，熱帶氣旋楊柳會在明早（8月13日）進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。



天文台又說，受楊柳外圍下沉氣流影響，明日日間廣東地區天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會在明日稍後影響該區；隨蕘楊柳星期四（8月14日）在廣東東部至福建南部一帶登陸，其相關雨帶會較為接近廣東沿岸，本港星期四有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。天文台會視乎楊柳與珠江口距離、強度及本地風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期四初時改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台表示，按照現時預測，熱帶氣旋楊柳會在8月13日進入本港800公里範圍。（天文台）

強烈熱帶風暴楊柳已增強為颱風。在下午4時，楊柳集結在高雄之東南偏東約610公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向台灣南部。

天文台修訂楊柳路徑

而天文台再次修訂楊柳路徑及風力強度，級別較原先預計更高，路徑亦稍接近香港。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，楊柳8月13日（星期三）會進入本港800公里範圍，並穿過台灣台南至台中位置，8月14日以颱風級別在香港東面400公里不遠處登陸，隨後以西北方向往內陸移動。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，楊柳8月13日（星期三）會進入本港800公里範圍，並穿過台灣台南至台中位置，8月14日以颱風級別在香港東面400公里不遠處登陸。（天文台）

即睇楊柳最新颱風路徑＋風力▼▼▼

按顏色劃分，楊柳直吹香港機率最高一成。（天文台）

內地天氣博主：若路徑偏西楊柳將具爆發力

而經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」發文指出，楊柳「非常複雜」，「因為這颱風就在副熱帶高壓之中進行穿梭，要是很強的話，說不定都難以靠近我國就消失了，北上穿梭的話，實力也不會強，但是只要偏西的話，那這颱風就具有爆發力度」。

內地天氣博主「環球科學貓」指出，只要楊柳路徑偏西，「那這颱風就具有爆發力度」。（網上圖片）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預料，受熱帶氣旋楊柳外圍下沉氣流影響，明日華南天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響該區；與楊柳相關的狂風大驟雨及雷暴會在星期四及星期五影響廣東沿岸地區，海有湧浪；隨着楊柳遠離及高空反氣旋增強，周末期間該區天色好轉；預料一道廣闊低壓槽會在周末至下星期初在南海中部形成，並向北移動，為廣東西部至北部灣一帶帶來不穩定的天氣，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹6級風。