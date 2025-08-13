楊柳打風｜天文台或今晚發3號風球！強颱風逼近　掛更高要看3因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／楊柳／GFS／ECMWF／ICON】1號風球現正生效，預料楊柳今日（8月13日）會橫過台灣南部，在今日大部份時間與本港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日日間維持。



天文台又說，由於楊柳移動速度較快，按照現時預測路徑，楊柳將於晚間在福建南部至廣東東部一帶再次登陸，屆時本港離岸及高地風力會逐漸增強，天文台會視乎楊柳與珠江口距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在今晚（8月13日）至明早（8月14日）改發三號強風信號；楊柳會在明日早上最接近香港，受其雨帶影響，本港明日會有狂風大驟雨及雷暴。



至於是否會發出8號風球甚至更高風球，同樣要視乎楊柳與香港距離、其強度及本地風力變化。



上午11時，強颱風楊柳集結在香港以東約760公里，即在北緯22.3度，東經121.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向台灣南部，隨後靠近福建南部至廣東東部一帶。

天文台修訂楊柳路徑

而天文台再次修訂楊柳路徑及風力強度，級別較原先預計更高，路徑亦稍接近香港。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，強颱風楊柳8月13日（星期三）穿過台灣台南位置，並以強颱風級別在香港東面400公里處登陸，隨後以西北方向往內陸移動。（天文台）

即睇楊柳最新颱風路徑＋風力▼▼▼

按顏色劃分，楊柳直吹香港機率最高一成。（天文台）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預料，楊柳會在明日橫過福建至廣東內陸並逐漸減弱，與其相關的狂風大驟雨及雷暴會在未來一兩日影響廣東沿岸地區，海有湧浪；隨着楊柳遠離減弱及高空反氣旋增強，周末期間該區天色較為明朗；同時，預料一道廣闊低壓槽會在南海中至北部形成，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區發展；該低壓系統會在下週初向北移動，為廣東沿岸至北部灣一帶帶來不穩定天氣。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至34°C，暫時最高吹6級風。