連環颱風？天文台：另1低壓區漸發展+風暴路徑　歐美模式驚人預測

天文台暫未有熱帶氣旋路徑預測圖，但美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）均預測，未來一兩天氣有熱帶氣旋影響南海，而下星期西北太平洋會有另1個熱帶氣旋向西移動逼近台灣。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



風來又風去。天文台表示，現時位於呂宋附近的低壓區會在未來一兩日進入南海並維持較弱強度，並在下星期初為南海北部帶來驟雨；預料位於西北太平洋的另1個低壓區會在未來數日逐漸發展並向偏西方向移動，但隨後路徑及強度仍存在變數。

天文台：另1低壓區逐漸發展 歐美模式這樣預測

天文台暫未有熱帶氣旋路徑預測圖。而根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，8月7日至8月8日（星期四至星期五）會有1個熱帶氣旋進入南海，並往西北方向靠近廣東沿岸，但結構較為鬆散。

GFS又預測，8月11日（下星期一）西北太平洋會有另1個熱帶氣旋形成，並往西面移動靠近台灣。

GFS最新預測，8月7日至8月8日（星期四至星期五）會有1個熱帶氣旋進入南海，並往西北方向靠近廣東沿岸，但結構較為鬆散。（GFS／Windy.com）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，但2個熱帶氣旋路徑與GFS預測的略有不同。

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台：下星期中後期驟雨逐漸增多

本港天氣方面，天文台預料，受高空反氣旋影響，未來兩三日華南大致晴朗及酷熱；隨着高空反氣旋北抬，下星期中後期華南沿岸驟雨逐漸增多。

根據天文台九天天氣預報，下星多天有狂風驟雨雷暴，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹5級風。