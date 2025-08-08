連環颱風？天文台：楊柳或移向廣東+風暴路徑 歐美模式驚人預測
【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／GFS／ECMWF／ICON】將有連環颱風？天文台表示，現時位於南海東北部的低壓區會在今明兩日維持較弱強度；預料熱帶氣旋楊柳會在未來數日逐漸發展並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，但隨後路徑及強度仍存在變數，較大機會移向福建及廣東沿岸一帶。
天文台暫未有熱帶氣旋路徑預測圖，但美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）均預測，未來一兩天氣有熱帶氣旋影響南海，而下星期西北太平洋會有另1個熱帶氣旋向西移動逼近台灣。
不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。
天文台：另1低壓區逐漸發展 歐美模式這樣預測
天文台暫未有熱帶氣旋路徑預測圖。而根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，8月7日至8月8日（星期四至星期五）會有1個熱帶氣旋進入南海，並往西北方向靠近廣東沿岸，但結構較為鬆散。
GFS又預測，8月11日（下星期一）西北太平洋會有另1個熱帶氣旋形成，並往西面移動靠近台灣。
歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，但2個熱帶氣旋路徑與GFS預測的略有不同。
要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。
天文台：下星期中後期驟雨逐漸增多
本港天氣方面，天文台預料，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南大致晴朗及酷熱，隨着高空反氣旋北抬，下星期中後期華南沿岸驟雨逐漸增多。
根據天文台九天天氣預報，下星多天有狂風驟雨雷暴，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹5級風。
