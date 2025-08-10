荃灣人氣冰室$73牛舌飯！牛舌這樣上碟極震撼　食客斥黐線：大伏

貨車價真的「牛舌」，反而會趕客？日前有女生到荃灣某人氣冰室用餐，點叫1客73元的牛舌飯，送上桌的牛舌卻令她驚呼「大伏」，因牛舌明顯未有經過去皮處理，細看會發現密密麻麻的「脷苔」，如此賣相實在令她崩潰，苦言「無食慾了」。



「原條牛舌」的照片極震撼，引來網民紛紛表示震驚，「隔住個mon都想嘔」、「睇完有陰影」、「塊嘢好似監生扯出嚟咁」，又笑稱「牛舌Confirmed，係真嘢」、「算唔算同牛舌吻？」、「真係可以感受舌尖上的美味」。



有食客光顧荃灣某間網紅冰室，並點叫73元的牛舌飯，但對其賣相則形容「大伏」。（「（threads＠codyfung_88）」圖片）

荃灣人氣冰室$73牛舌飯 賣相照震撼

「大伏」！該女食客在threads帳號發帖，指日前到荃灣某間人氣網紅冰室用餐，並點叫1客73元的牛舌飯，但她對牛舌飯的評價則形容是「黐X線」。事緣當日是她23歲生日，崩潰表示「23歲第一餐就食咗X，係咪已經開衰咗個頭」，而她指最後全件牛舌沒有食用，直言「無食慾了」。

牛舌未經去皮處理 烹煮後仍見密密麻麻「脷苔」

從樓主上傳的相片可見，她當時已經咬了牛舌一口，但近鏡拍攝下明顯發現牛舌未有經過去皮處理，即使經過烹煮後，仍能看見密密麻麻的「脷苔」，即是舌頭表面的角質層，如此賣相實在令人大感嘔心。

帖文引來網民驚呼恐怖，「刷新三觀嘅牛舌」、「隔住個mon都想嘔」、「睇完有陰影」、「塊嘢好似監生扯出嚟咁」、「救命，好似同隻牛打茄輪咁」。有人則批評餐廳製作過程馬虎，「唔識整唔好學人出牛舌啦」、「滾水、碌皮，切塊、調味、製作，淨係做咗滾水」、「係咪黐X線，點解咁嘅嘢（都）可以賣俾人？」、「根本無好好處理食材，唔尊重食客」。

網民指牛舌賣相恐怖 嘲：可以感受舌尖上美味

有人就揶揄牛舌至少是「真材實料」，「牛舌Confirmed，係真嘢」、「證明新鮮」、「算唔算同牛舌吻？」、「人生第一次脷疊脷，最和味！」、「古有人食燒鵝髀免切，可以揸住成隻咬；今有牛舌免切，可以揸住當雪條奶」、「真係可以感受舌尖上的美味」。

