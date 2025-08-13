結業潮│黃大仙藥房稱執笠貼大字賣慘：五雷轟頂　謎樣告示成焦點

【結業潮 / 執笠潮】香港近期結業潮一浪接一浪，甚至連藥房都捱不住經濟寒冬。近日網上流傳帖文，顯示黃大仙1間藥房宣布「執笠」，店內店外貼出許多大字以表達「悲壯」心情，包括「五雷轟頂」、「蝕本」、「救命」、「六月飛霜」等字句，而且播出慘情音樂和男聲廣播，直指「好慘，結束營業，安宮牛黃丸買一送二，係呀，安宮牛黃丸買一送二，買二送五」，最後更呼喊「執笠呀，執笠呀」，氣氛淒慘。



目擊者笑言「唔知個老細係咪讀Drama，執笠都可以執到咁戲劇化，仲要最後加埋個咁悲慘嘅配樂」，大量網民亦笑指「其實佢咁做都幾cute，慘到咁真係幾可憐」、「附近街坊幫襯吓， 蝕大本係好慘」，亦有人留意到其中1張告示寫着「人卜一竹弓空白鍵五」，令人不明所以。不過有網民「解謎」，認為可能是用速成打字，即是「人卜」第1個字和「竹弓」空白鍵後第5個字，就可構成粗俗詞「X街」。



負責人透過告示表達出「悲壯」心情，店面和店內張貼多張「執笠」、「清貨」、「五雷轟頂」、「蝕本」、「救命」、「六月飛霜」等字句。（Threads圖片）

藥房成功營造「悲壯」氣氛

樓主在Threads上載相關照片和影片，可見黃大仙盈鳳里有1間藥房，位置比較偏僻，該間藥房疑宣布結業，以奇招營造出「悲壯」氣氛。

男聲廣播直指「好慘，結束營業，安宮牛黃丸買一送二，係呀，安宮牛黃丸買一送二，買二送五」，最後更呼喊「執笠呀，執笠呀」。（Threads圖片）

張貼多張字句 男聲廣播︰執笠呀

綜合照片和影片，店面和店內張貼多張「執笠」、「清貨」、「人間無情」、「滴血之痛」、「入去睇，有着數」、「一件不留」、「背水一戰」、「不敵熊市」等字句，藥房更播出慘情音樂，配合結業氣氛，甚至有男聲廣播，相信是負責人親自操刀，男聲形容「好慘，結束營業，安宮牛黃丸買一送二，係呀，安宮牛黃丸買一送二，買二送五」，最後高呼「執笠呀，執笠呀」，令人聞言心酸。

藥房播出慘情音樂，配合結業氣氛。（Threads圖片）

網民︰老闆好funny

樓主形容負責人行為非常有戲劇性，「睇下有無人可憐吓老細幫佢買吓野」。許多網民笑言「路過幫老細推吓…真心慘」、「好正，老闆好funny」、「咁好笑」，網民見到店舖張貼「人卜一竹弓空白鍵五」字句，許多人都不明所以，但有人成功「解碼」，認為或是用速成打字，即是「人卜」第1個字和「竹弓」空白鍵後第5個字，構成粗俗詞「X街」，負責人可能想爆粗表達心情，但為免太粗俗，所以隱晦寫字。

（Threads）