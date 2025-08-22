港媽當街跪求兒子影片瘋傳！被趕死纏原因心酸　網民激讚：好母親

母親當街跪子，所謂何事？本港網絡瘋傳1段影片，指香港街頭有大叔與阿伯爭吵，其間相信是大叔母親的老婦一直勸止，然而大叔不領情，反推開老婦「你行開啦！黐X線㗎？你唔好理啊！」。不過老婦未有放棄繼續「死纏」，更當街跪在大叔面前勸止。影片最後，大叔與老婦僵持，老婦一直向大叔做出「停止」及「離開」手勢，旁邊的阿伯則返回自己單車騎上，留下1句「黐X線」後離開。



影片引來網民熱議，不少人大讚老婦是「好母親」，「全靠佢阿媽跪低阻止咗一場可能發生嘅打鬥事件，難為了母親！」、「好母親，用心良苦」、「有這個阿媽，係你一家人的福氣」。



本港網絡瘋傳1段影片，有老婦當街跪在兒子面前。（Facebook@LK MO）

可憐天下父母心。有網民於8月19日在Facebook發布影片，並於影片寫上「香港人係鍾意嗌交嘅，你郁我啦笨」。

兒子與阿伯爭執 港媽當街跪地勸止

影片長38秒，當時天色已黑，街上1名穿藍色衣服大叔與1名阿伯爭吵，而穿粉色上衣、相信是大叔母親的老婦，一直勸止，惟大叔男沒有聽勸，暴怒向阿媽說「你行開啦！黐X線㗎？」。

大叔與阿伯爭吵，相信是大叔母親的老婦一直勸止。（Facebook@LK MO）

這時阿伯問「都問你想點咯」，大叔聞言放下手推車衝向阿伯，阿媽追上拉手勸止，站在2人中間，藍衫男卻甩開阿媽的手命令「你行開啦！你唔好理啊！」，另1名黑衣少年拉開老婦，喝斥「行開啦」。大叔與阿伯對峙，阿伯表示「你逼我呢我無話你，你揸車過嚟」，這時老婦再走近想拉走大叔，大叔重申「你唔好走過嚟！」，並示意黑衣少年「你捉實佢」。

大叔之後轉身問阿伯「你而家想點？」，老婦甩開黑衣少年再走近，大叔指摘「你唔好！你做乜？你黐X線㗎？」，而老婦情急下，竟當街跪下勸止叫「返去……」。藍衫男想拉起阿媽「起身啦」，阿伯這時伸手，大叔隨即拍走阿伯的手「你唔好掂我阿媽啊，我同你講！」，阿伯反駁「我無掂你媽啊」。

老婦情急下，竟當街跪下勸止。（Facebook@LK MO）

後續這樣

最片最後，阿媽站起一直向大叔做出「停止」及「離開」手勢，大叔露出無奈表情，「你做乜X嘢啫」，阿伯則回到自己單車騎上，留下1句「黐X線」後離開。

最片最後，阿媽直向大叔做出「停止」及「離開」手勢，阿伯則回到自己單車騎上離開。（Facebook@LK MO）

網民激讚：有這個阿媽是福氣

網民看過影片議論紛紛，不少人大讚老婦是「好母親」，「全靠佢阿媽跪低阻止咗一場可能發生嘅打鬥事件，難為了母親！」、「唔使驚，阿媽係大聽」、「養兒100歲長憂99」、「好母親，用心良苦」、「有這個阿媽，係你一家人的福氣」、「真係俾雷劈，要個老母跪佢」、「個孫都幾有禮貌，個仔都唔弱，鬧自己人仲大聲過鬧外人」。不過亦有網民認為，「我唔覺得呢啲係母愛，呢啲係怕事」。