「微型電動車」成全球新寵！歐洲免駕駛執照14歲就能開　性能曝光

特別是法國巴黎，最近將大型車輛的停車費，提高到每小時21美元（約163港元），很多人開始思考換小車。歐洲還出現「微型車」新風潮，在歐盟國家這種車不需要駕駛執照，駕駛年齡也下放到14歲。

歐洲出現「微型電動車」新風潮，在歐盟國家這種車不需要駕駛執照，駕駛年齡也下放到14歲。（IG@microlino_official）

全球汽車產業每年生產近1億輛汽車，超過半數為大型休旅車或運動型多功能車，這些體積龐大的車輛在城市中面臨停車困難的問題。因應此困境，歐洲正興起「微型車」風潮，這類迷你汽車在多數歐盟國家無需駕照即可上路，甚至14歲青少年也能駕駛。法國巴黎已針對大型車輛提高停車費至每小時約163港元，而這些外型可愛、能輕鬆穿梭城市的微型電動車，正逐漸成為歐洲都會區的新寵。

像是瑞士車廠推出的「Microlino」超迷你雙人座電動車，這款車外型圓滾可愛，宛如城市中奔跑的倉鼠，能輕巧地鑽進小巷子，在路上相當吸睛。Microlino採取前翻式車門設計，致敬BMW經典的微型「泡泡車」，並配有「軟關門系統」，使用者無需用力甩門。這款車的產線位於義大利，零件超過八成來自歐洲國家，提供超過1000種客製化選項。標準版車款最高時速可達90公里，配備單一電動馬達，最高續航力達177公里。

CGTN記者Michael Marillier實際體驗駕駛表示，這款車非常容易移動，讓人感覺幾乎可以去到任何地方。超迷你電動車不僅可以在歐洲大部分地區的高速公路上行駛，也更適合市區短程代步。微型車英國業務開發經理Lee Frankish指出，十次駕駛中有九次都是一人開車，這提出了關於實際需要多大車輛的有趣問題。

調查顯示，歐洲最暢銷的前百大車款中，有52%的車身過大，無法停進標準路邊停車格。倫敦民眾認為，當地道路是為正常大小的車設計的，大車不適合在此行駛，且有時會帶來危險，特別是在倫敦繁忙時段，這些大型車似乎不遵守交通規則。因此，巴黎調高停車費，使大型休旅車在市區停車每小時需付21美元，倫敦市議會也正計劃跟進。

T&E智庫汽車部門總監Lucien Mathieu 認為，這會釋放出一種自下而上的城市訊號，這也是應該走的方向，並能影響汽車製造商未來將生產和銷售什麼樣的車型。然而，並非所有人都能接受或信任這些解決停車問題、城市友善的超迷你車。有歐洲民眾表示，當在大卡車旁行駛時，坐在小小的微型車裡會讓人感到不安全。

「微型車」在多數歐盟國家被歸類為不須駕照的「微型四輪車」，因此青少年也能用來代步，具有發展潛力。法國賽車起家的車廠Ligier也投入微型車市場，推出有傳統汽油車版本，也有電動版本的車款，電動版續航力約80至100公里，鎖定都會通勤族，符合歐洲零排放政策。這些微型車不僅靠設計感，還透過社群加持，營造「lifestyle」形象，被歐洲青少年視為自我獨立的象徵，促使歐洲微型車熱潮應運而生。

