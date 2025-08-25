澳門酒店熱水壺打邊爐！普通話男拍片分享　網民斥低素質：真無言

熱水壺是用來煲熱水，並非用作其他用途！網上流傳影片，有酒店住客於房內使用熱水壺打邊爐，而拍片男子操普通話。影片引來網民猛烈批評，「真是無言，怎麼教育出這種低素質，還自以為聰明」、「不以為恥還引以為榮」，有不少網民認出地點是澳門一酒店房內。



另有許多網民指出，酒店的熱水壺很髒，不建議使用，「有人會拿酒店水壺煮內褲」、「酒店水壺超級無敵髒，網路上小屁孩煮襪子尿尿吐口水都有」、「有人會在裏面大便，飯店業路過」。



網上流傳影片，有酒店住客於房內使用熱水壺打邊爐，拍片男子操普通話，引來網民批評。（Threads影片截圖）

有網民於Threads轉載1段17秒影片，見到酒店房桌上放有2個翻滾熱水壺，1名男子掌鏡分享道，「水壺火鍋有沒有吃過？什麼都有」，鏡頭掃過桌面，見到放有大堆打邊爐食物，荷蘭豆、白花椰菜、娃娃菜、菇，而地上放有1袋牛肉，其間有人將牛肉放進熱水壺內煮熟。另外，熱水壺旁放有4罐啤酒，男子說「酒鬼，什麼樣都可以吃喝」。

操普通話男用酒店熱水壺打邊爐

影片引來熱議，網民認出是在澳門酒店房內發生，直斥「做得出還要拍片發上網絡，因為他們不覺得有問題，而且還是很聰明」、「哪有人這樣做的，去餐廳吃不是很好嗎？簡直丟臉到家，把電壼當鍋子」。

1名男子掌鏡分享道，「水壺火鍋有沒有吃過？什麼都有」。（Threads影片截圖）

有人將牛肉放進熱水壺內煮熟。（Threads影片截圖）

地上放有1袋牛肉。（Threads影片截圖）

熱水壺旁放有4罐啤酒，男子說「酒鬼，什麼樣都可以吃喝」。（Threads影片截圖）

網民斥：不以為恥還引以為榮

不少網民指出，酒店熱水壺經常被無品住客胡亂使用，「我要吐了！看過煮經血內褲影片後，我再也不信任飯店的熱水壺」、「我有家人做房務，他跟我說這個真的建議不要用，需要熱水去大廳或去餐廳要，他們曾有遇過客人，在裡面嘔吐跟尿尿的，超嘔，他們也是洗一洗放回去，因為很常發生，丟掉的話成本太高」。

有網民表示，住酒店最好自備用品，「完全不敢用飯店的，之前帶小孩出去住自己都會另外帶，就算行李爆了也要自己帶」、「我一定自備電熱水杯，乾淨多了」、「作為酒店工作人員表示，盡量避免使用酒店提供的物品」。