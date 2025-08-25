鬼滅之刃無限城篇｜全球票房目標1000億円　陸網瘋傳兩原因未上映

日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》在全球150國家地區上映，且不斷在各地有破紀錄的成績，南韓自22日上映，才2天觀影人數突破115萬人，香港上映10天票房突破5400萬港幣，在台灣票房突破5億。不過當全球各地都在瘋《鬼滅》時，至今仍沒有在中國大陸定檔的消息，引發討論。



據日媒《電影Channel》報導，《鬼滅之刃無限城篇》瞄準全球票房達1000億日幣，在亞洲的人氣大爆發，包括南韓上映2天超過115萬人來看電影，是今年破百萬觀影最快速紀錄，超越了2022年的好萊塢大片《阿凡達：水之道》。接著在印尼、馬來西亞、泰國、越南等地都獲得超過300萬美元的票房收入，香港宣布票房突破5400萬港幣，台灣突破5億台幣，北美、南美及歐洲地區也會擴大上映範圍。

日本動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》在全球150國家地區上映，且不斷在各地有破紀錄的成績。（《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》劇照）

而目前唯一沒有上映排期的地方是中國大陸，日媒分析是因為《鬼滅之刃無限城》的戰鬥場面引發問題，未能正式上映。然而在當地影音平台「bilibili」主辦的動漫活動中，該作品擁有極高的人氣，潛在需求已經得到證明，如果有機會上映，被看好打破新海誠導演的《鈴芽之旅》所創下的8億元票房。

陸網自去年就在討論《鬼滅之刃無限城篇》是否能夠引進，有傳言聲稱大陸有電影公司買斷電影發行權，但是大量的暴力場面恐怕難以過審。另外一個網路傳言是電影部分鏡頭會刪減調整，瘋傳要等到10月以後上映。

《鬼滅之刃無限城》有殘酷場面，在日本設定PG12（未滿12歲需家長陪同），台灣分級輔12（未滿12歲不得觀看）。由於大陸電影沒有分級制度，以台灣輔15級電影《周處除三害》在大陸過審上映為例，上映版內容沒有刪減，但是爭議鏡頭被後製處理，片長沒有影響。

對於中國大陸是否引進上映《鬼滅之刃無限城篇》，日網則一面倒認為不要勉強。網友留言評論：

「沒有必要在價值觀不同的國家強行上映。那樣做只會降低了作品的品質。」

「也沒有必要勉強上映」

「過去戰鬥場面也曾被視為問題，因此一直未能正式上映」。



