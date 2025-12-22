追不到手的人　你會繼續追還是放棄？7條問題神準揭露你何時轉運

如果現在的你過得很不開心很不快樂，那麼不要自暴自棄，而是要想辦法去改變現狀。



因為有時候一點點的改變，都會讓整個狀態變好起來，到那會，運勢也會越來越旺的。那麼你的好運轉折點會是什麼時候呢？快來測一測吧！

你的好運轉折點會是什麼時候呢？（《苦盡柑來遇見你》劇照）

1.最近你是否經常有金錢方面的壓力呢？

有的→2

沒有→3



2.工作後，你是否每周都能回家陪伴父母呢？

可以→4

不行→3



3.看到很優秀的異性時，你是否很容易就會心動？

會的→4

不太會→5



4.每天早上睡醒後，你的狀態都如何呢？

開心→6

不開心→5



5.你覺得自己的夜生活算是比較豐富的那種嗎？

單一→A

豐富→6



6.求而不可得的人，你還會繼續追求嗎？

不會→D

會的→7



7.你對自己的未來有一個明確的規劃嗎？

有的→B

沒有→C



答案解析：

A. 你的好運轉折點在跳槽後

當你在一個地方做得不是很開心時，就不要太過於勉強自己了。而且不要顧慮太多，不要擔心跳槽後找不到合適的工作。只要自己實力在，那麼自然會有很多好公司接納自己的。你的好運轉折點就在跳槽後，到時候你會遇到懂自己的領導，會有施展的平台，每天都會過得很充實。

B. 你的好運轉折點在分手後

跟現任在一起，你每天都過得很不開心。因為他對你有很多的隱瞞，這導致你總是疑神疑鬼的。你的大多數時間跟精力都耗費在對方身上了，你付出的一切都得不到回應。所以只有跟對方分手，你的運勢才會變好起來。那時候的你會頓覺神清氣爽，終於可以過自己的瀟灑生活了。

C. 你的好運轉折點在創業後

你不適合給別人打工，因為你是特別有想法主見的一個人。你在被對方安排後，就會帶着不滿做事，就會每天都很壓抑。但是創業就不同了，你能夠盡情的去實現自己那些天馬行空的想法，而且也不會有人給你施加壓力，因此你的運勢就會開始變好，會得到想要的結果。

D. 你的好運轉折點在深造後

現在的你處於高不成低不就的狀態，所以所做的一切都讓你感覺到很不滿意。如果你一直在原地踏步，那麼很難有所突破。因此你最好選擇繼續深造，當你取得更高的學歷後，你就會輕輕鬆鬆的找到很不錯的工作，到時候你的運勢就會逐漸變好，每天都會特別的滿足。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】