性感網紅拍露肉照驚揭曾患癌切腎　回應肚上疤痕：是活下來的證明

擁有91.7萬訂閱的台灣知名YouTuber「一隻阿圓」，憑藉甜美外型與火辣身材，廣受不少人喜愛，時常與粉絲互動的她，近日在社群公開自己2歲罹癌史，切除了一顆腎臟，並罕見吐露真實心聲。



阿圓過去拍片介紹內衣產品時，曾被粉絲關心肚皮上的疤痕，當時她大方回應「活下來的證明」。事實上，阿圓曾解釋過，自己2歲的時候罹患癌症，當時腫瘤整個包住右邊腎臟，所以切除，目前她只剩下一邊腎臟運作，並透露不喜歡別人對她開任何腎臟有關玩笑。

阿圓過去拍片介紹內衣產品時，曾被粉絲關心肚皮上的疤痕，當時她大方回應「活下來的證明」。（FB@一隻阿圓）

如今有網友詢問阿圓，是否會因為少一顆腎臟「覺得自己不完整、不是一個正常人」，阿圓直言：

「我覺得沒有人是100分完整且完美的，不管是肉體看不看得見的缺點都沒有關係。」



阿圓認為追求完美太辛苦，「完美不能出錯的活著，對我來說才像一場詛咒。」對於切除腎臟，她坦然面對：

「少了就少了，拿掉一樣東西後的我還是我呀，相信神明把你的東西拿走後，都是最好的安排。」



【本文獲「TVBS」授權轉載。】