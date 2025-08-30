台灣暴雨後驚見「土虱」鬧市大街地上生猛游動畫面瘋傳　路人看呆

雨水退去竟出現野生土虱！高雄26日傍晚下起大雷雨，市區街道瞬間淹成河。



沒想到隨著雨勢漸緩、水位退消後，竟有一隻土虱現身新崛江街頭，在地面上「左右扭動」，奇景曝光讓網友們超衝擊，驚呼：

這是否就叫現撈的，有鮮才敢大聲！

台灣高雄雨水退去竟出現野生土虱！（Facebook＠高雄美食地圖）

Facebook粉絲專頁「高雄美食地圖」分享一段影片，只見這尾土虱隨著大雨亂竄，本來在積水裡游得自在，水一退卻被困在街頭，開始瘋狂扭動滑行，讓一旁的路人看了都驚呆。

+ 3

奇景曝光，網友們紛紛笑說：

「牠明顯受驚嚇了，快用熱水搭配中藥材，安定牠一下」

「帶回家煮三杯土虱」

「誰家的晚餐逃跑了」

「這是否就叫現撈的，有鮮才敢大聲」

「警察上次拔毒菇，這次抓土虱！」

「這鯰魚哥～還在逛新堀江，沒回家，水都退了」



氣象署表示，26日下午在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處時雨量超過50毫米出現道路積淹水，前鎮、鳳山等地，出現積水約半個輪胎高，而旗津區更疑因電力設備遭受雷擊，造成電力設備跳脫，一度多達3227戶停電。

相關文章：深圳暴雨後路面驚現大量羅非魚！市民用雨傘「陸上捕魚」蔚為奇觀

+ 18

