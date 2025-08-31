野鴿闖浴室！港女開門：俾佢嚇到X街　網民分享遇自來鴿稱好兆頭

家中出現「自來鴿」是否代表將有好運降臨？有港女在家中打開浴室大門，被眼前一幕嚇倒，她發現有隻野鴿闖入浴室，與洗頭水並列站在沖涼用品的架上，精靈地四處張望。港女拍下影片在網上，笑言「打開門俾佢嚇到X街」。



影片引來網民留言，不少人認為「好可愛」，更分享雀鳥闖入屋的相片，「我屋企都試過，突然走廊企咗隻白鴿喺度嚇鬼死」，有人則指「玄學角度嚟講係福氣嚟」。



樓主一浴室開門被眼前一幕嚇親。（影片截圖）

有隻野鴿闖入與洗頭水並排，場面惹笑。（影片截圖）

野鴿與沖涼用品並列

有不速之客飛入家中實在得人驚。港女在Threads上發片，從影片可見，有隻深灰色班鳩在浴室內，企定定地與沖涼用品並列在架上，但眼睛四處張望，樓主表示「一打開門俾佢嚇到X街」，指「咕姑固」是從廁所的窗飛進來的。有網民從體型估計牠是「BB」。

樓主指野鴿從廁穿所窗飛入來的。（影片截圖）

有網民也有同樣經歷，有白鴿入屋。（Threads圖片）

有網民指突然走廊企咗隻鴿喺度嚇鬼死，並貼上照片。（Threads圖片）

有網民開樓主「最後點處理佢？」，樓主貼出燒乳鴿的相片，打趣道「吃掉了」。（Threads圖片）

不少網民看到影片後議論紛紛，有人「有啲可愛」、「唔好意思阻你一阻，太氣太熱想沖個涼」、「埋啱位」、有人見牠站在洗頭水旁邊，笑言「撳佢個頭」會出洗頭水。

網民認為自來鴿：係福氣嚟

有人指「呢隻係bb嚟㗎，畀啲水佢飲，如果有米就畀啲佢食啦」、「玄學角度嚟講係福氣嚟」、「我屋企都試過，突然走廊企咗隻白鴿喺度嚇鬼死，明明啲窗開好細唔知佢點入嚟，仲要送pat屎俾我」。

自來鴿結局係咁

有網民開樓主「最後點處理佢？」，樓主貼出燒乳鴿的相片，更笑言「吃掉了」，之後再回應「用咗掃把係咁易推下推下推返佢出去…完全冇掂到佢，亦都冇食到」。