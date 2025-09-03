尖沙咀男女為爭泊車位互爆粗！女子疑曾敲車令爭執升級　結局絕了

司機除了要小心駕駛，外出泊車也是一大難題，不時有司機為爭泊車位而爆發衝突。網上流傳影片，顯示尖沙咀有2名男女司機，因爭泊車位問題爆發爭執，其間爆粗互罵，女子疑曾敲打對方車身，令男子極為不滿，曾走近女子的私家車企圖「以牙還牙」，女子立即阻止。男子報稱根本不知對方正在等位，女子斥怒男子「打尖」，幸最終雙方動口不動手，影片結束前已各自走向自己座駕，相信就此罷休。



尖沙咀有2名男女司機，因爭泊車位問題爆發爭執，其間爆粗互罵。（fb影片截圖）

尖沙咀有2名男女司機，因爭泊車位問題爆發爭執，男子不滿車身被敲打，企圖反敲對方車身，女子立即阻止。（fb影片截圖）

尖沙咀有2名男女司機，因爭泊車位問題爆發爭執，男子不滿車身被敲打，企圖反敲對方車身，女子立即阻止。（fb影片截圖）

男子怒斥女子敲打車身

現場是尖沙咀嘉蘭圍路邊，網傳影片長約30秒，見到2輛私家車停在路邊，其後灰色的車輛停在後，穿黑衣黑褲女司機下車與前車的男司機吵架。影片甫開始就聽到男子爆粗怒罵「我X你老X」，直斥女子曾敲打其車，「你摼（讀音「亨」，意指敲打）我架車做乜X嘢先？」，又作勢走向後車稱「我摼X返你架車」。

男子最終沒有敲打對方汽車，但激動爆粗怒罵。（fb影片截圖）

女子強調自己正輪候車位，指男子「打尖」。（fb影片截圖）

女子強調自己正輪候車位，指男子「打尖」，最終雙方逐漸返回所屬座駕。（fb影片截圖）

女子怒斥男子「打尖」霸車位

女子見狀上前阻止男子敲車，而男子則連爆多句粗口怒罵，女子亦爆粗反擊，更指責對方搶車位，表示自己正在等位。而男子繼續爆粗罵「你老X，你寫X住你等緊位呀？」。女子強調自己的車停在旁等位，怒斥男子「打尖」，男子反嗆女子「野蠻」，女子則表示「野蠻？吖，你真係好X笑」。惟影片見到2人只在口角，並無動手，而且雙方逐漸返回所屬座駕，影片至此結束。

（Facebook）