屯門公路驚現共享單車！年輕男踩單車片瘋傳被斥危險　可罰$XXXX

網上流傳影片，顯示1名年輕男子在屯門公路路肩違法踏共享單車。（Threads@alexho219影片截圖）

專頁「屯門友」分別於facebook及Threads轉發影片，指出「喺屯公優哉悠哉踩共享單車」。第一段影片片主乘搭巴士期間目擊事件，他於巴士內拍攝，見到1名穿黑衣黑褲年輕男子沿着路肩踩單車。

第2段影片開始時是從後方拍攝，有駕駛者與乘客目擊同1名男子在路肩踩單車，影片聽到乘客爆粗說「黐X線，X你老X踩單車」，乘客其後催促司機「快少少，快少少」，司機回應「我唔X急，佢咁樣，我驚佢衝出嚟」，然後聽到響咹聲，單車男回頭察看。汽車加速追上單車男後，片主喊道「師兄，你上網啦，師兄，耶，上網，耶！」。

第1段影片拍攝者身處巴士內，見到1名穿黑衣黑褲年輕男子沿着路肩踩單車。（Threads@alexho219影片截圖）

網民紛紛批評單車男行為危險，「看來他肯定沒有考車牌，沒有也不要這樣危險做，年青人要檢討得與失」、「庫房又有進賬」，亦有人認為他是誤闖公路，「可能誤上公路，騎虎難下」。

第2段影片開始時是從後方拍攝，聽到乘客說「黐X線，X你老X踩單車」。（Threads@_cnc.hei_影片截圖）

汽車加速追上單車男後，片主喊道「師兄，你上網啦，師兄，耶，上網，耶！」。（Threads@_cnc.hei_影片截圖）

根據《道路使用者守則》，單車被視為車輛，擁有道路使用權，除標明不准單車進入的隧道區、管制區或快速公路外，大部分馬路都准單車使用。而屯門公路被劃定為快速公路之一，故影片中的單車男已違反香港法例。

根據香港法例第374Q章《道路交通(快速公路)規例》，任何人無合理辯解踩單車進入快速公路即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處第2級罰款（5,000元）及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處第3級罰款（1萬元）及監禁6個月。