中小學老師人工「值得」這樣高嗎？只用工作量考慮社會不會有共識

最近出席一個講座，講者是一位退休中學校長，他直言：「有少數老師，我覺得實在是不值得尊敬的。」今天半宅職薯就和大家討論，為甚麼今時今日中小學老師的待遇和地位那麼受爭議。



以前年代

以前年代，高等教育並未普及，中小學老師即使未有大學學位，學歷仍比普羅大眾的家長為高，故此無論是學校教育還是家庭教育，都教導小朋友要尊敬老師。

家長學歷比老師更高

後來，高等教育開始普及，不少家長他們本身的學歷也相當亮麗，很多時比孩子在學校的老師學歷還要高。

這些家長回想當年，更發現有部分當年中學考試成績比他更一般，其後學歷在他眼中又普普通通的同輩，今天竟然成為了中小學老師，負責教育他們的心肝寶貝，甚至乎教他們怎樣教子女，心中自然覺得不舒服。

於是，在教育孩子方面，中小學教師由以前年代指指點點，變成今時今日被家長指指點點。孩子把這些看在眼裏，自然有樣學樣，覺得自己是客人而不是學生。

中高級鐵飯碗

不少香港人都認為中小學老師薪金過高。根據香港教育工作者聯會網站的資料，2024年4月1日生效的助理小學學位教師的頂薪點是六萬七千多元，小學學位教師的頂薪點是八萬一千多元；中學學位教師的頂薪點也是八萬一千多元。

這些數字是怎樣一個概念？根據香港政府統計處資料，2024年所有僱員每月工資的中位數是二萬零五百元；經理、專業人員及輔助專業人員每月工資中位數是三萬一千多元。

即是說，一位已達頂薪的助理小學學位教師，其每月工資是香港所有僱員工資中位數的三倍，也是經理、專業人員及輔助專業人員工資中位數的雙倍。

根據這個數字，中小學教師工作，應該是精英雲集，人人趨之若鶩。實情是否這樣我不敢妄下定論，但綜觀網上討論區網友的想法，似乎又不是這樣。

香港有不尊敬老師風氣

說實在，香港彌漫着一種不尊敬老師的風氣，覺得老師收了工資便有義務教自己或者自己的子女；也覺得尊敬一詞太過卑微，應該是互相尊重才對；更有人認為中小學老師是香港唯一可以一邊收工資一邊罵客人（學生）的工作。

既然覺得尊敬有點太過，那麼互相尊重也可接受吧！但問題是，誰應該先尊重誰呢？又或者，對於心智未成熟的中小學生來說，沒有身份高低的教育，又會否令孩子覺得這個世界就是沒有身份高低，將來踏入社會也無需聽老細說話？這點值得思考。

孩子是自己的嗎？

究竟教育是一份使命，還是一份工作？如果你覺得是使命的話，你會用各式各樣的方法去建立學生的價值觀，而這往往需要很靈活或者主觀的執行方式，一旦有知識分子家長轉空子投訴，制度未必能夠保障老師。

但如果覺得教育是一份工作的話，那麼便容易得多了：學生做得好也讚，做得不盡力也讚；考試測驗放水，人人取得高分，自己又容易向校長交代，更會受到學生歡迎呢！只不過這是糖衣陷阱，害了學生罷了。

但人總要為自己着想的，反正孩子不是自己的，但工作卻是實實在在。既然制度不能完全保護老師，老師先保護自己也是理所當然。

校長是教育專才還是管理專才？

我也認識一些中小學老師。就我眼見，有責任感的老師經常需要超時工作，也要負責一大堆與教學無直接關係的行政工作，而帶工作回家做，幾乎是常態。

當然，你會認為私人商業機構也常有這種狀況，而我也同意這種說法。但老師做的是教育，狀態欠佳自然影響教學質素，承受的是你和我的孩子；而商業機構員工狀態欠佳，承受的是安排工作的老細。說得直接一點，就是誰吃苦果的問題。

究竟中小學校長，是教育的專才，還是管理的專才呢？這點我沒有資格下判斷。但就我所知，過多的行政和文書工作，其實是一種「不信任制度」的顯現：每一個微小的工序出錯都可以找到人負全責，高高在上的管理者可以在這「健全」的制度下把自身責任減至最低。

結語

人人都說老師工資過高卻又不爭崩頭去做；老師都說工作量高所以值這工資，卻不以教育質素作為理據，這說到底是香港教育界的奇怪現象。

說穿了，就是沒有好好深入思考教育這回事。商業社會尚且會以結果為本，以做到多少生意作為指標；但社會普遍的討論重心，卻以當老師門檻有多高，付出苦勞有多少作為指標。

當準則錯誤跌入學歷和苦勞，卻不是作育英才這結果，那麼談論中小學老師是否辛苦，工資是否過高，也是錯誤聚焦。

