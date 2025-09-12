欠隧道費$6000罰$19萬！抖音男「走數」回內地　網民指罰款不合理

【天價隧道費／易通行／走數】欠罰款不還錢，該被如此重罰？本港網絡瘋傳圖片，指有男子於抖音（Douyin／TikTok）公開表示，在香港因欠交隧道費近6,000元，而因被罰款逾19萬元，整張罰單索款近20萬元。但他沒有支付罰款，而是走回內地成都，揶揄「香港生活真的便宜」、「驚不驚喜」。



事件引來網民批評離譜，勸他「自首吧」、「咁樣唔交隧道費仲炫耀，真係令人側目」、「法庭會頒令通緝，你走咗就永世無得返香港」。但也有不少網民質疑罰款金額過高不合理，「判刑都有個上限，罰款利滾利跟本係onX行為」。



有男子於抖音公開在香港因欠交隧道費被罰款19萬元。（資料圖片）

「香港隧道費有多炸裂？」本港網絡瘋傳1張抖音帖文截圖，有男子公開自己因欠交隧道費被罰款19萬元。

抖音男欠19萬元隧道費 走回成都

從截圖看到，樓主接獲運輸署信件，以紅色字寫明「警告：你有未繳隧道費、首筆附加費及額外附加費」。信件顯示，樓主仍未繳付隧道費為5,960元，連同附加費193,725元，合共欠款199,685元，又警告樓主須立即繳交上述款項，否則當局可對他展開法律程序，其車輛或會不獲發牌。

信件顯示，樓主仍未繳付隧道費為5,960元，連同附加費193,725元，合共欠款199,685元。（抖音）

抖音男揶揄：香港生活真的便宜

不過雖然運輸署用詞強硬，但樓主明言要回成都，「香港生活真的便宜，欠交隧道費那麼久，才罰20萬不到，但我還是要回成都」。他又標籤了「物價感人」、「沒關係又活了一天已經很厲害了」、「驚不驚喜」。

網民看過帖文議論紛紛，有人批評樓主離譜，也有人認為罰款過高不合理。（抖音）

網民爭議：離譜 VS 罰款過高

很多網民看過帖文批評樓主離譜，「自首吧」、「咁樣唔交隧道費仲炫耀，真係令人側目」、「法庭會頒令通緝，你走咗就永世無得返香港」、「唔畀錢應該唔畀出境，直至繳清款項，提防『走數』」、「隨時賣車都未夠填」、「壞賬」、「明目張膽犯法？」。

但也有不少網民質疑罰款金額過高不合理，「點計19萬？」、「亂咁罰款！判刑都有個上限，罰款利滾利跟本係onX嘅行為」、「我過3次城隧，欠$15，忘記繳付，最後埋單九百幾元，極不合理！」。