走數新招？支付寶惡客1招走數　店員追數被罵：給我滾　後續絕了

「走數」新招？有港女於社交平台發文表示，指有1枱客人用支付寶（Alipay）付款，惟未成功過數就離開店舖，到她發現「收唔到錢」，即時追出「追數」，惟對方拒絕打開支付寶及銀行紀錄檢查，反指被冤枉「走數」。港女表示「報警」，對方更兇惡說「你給我滾！我不想看見你！你態度惡劣」。港女於是叫另1同事出來幫忙，理論半小時對方才返店付款，但付款後對方「惡人先告狀」反指店舖「機器有問題」，令樓主大表無奈，「我個同事明明偷睇到佢哋銀行顯示無扣賬，我真係第1次見到啲咁惡劣嘅人」。



帖文引來網民熱議，不少人質疑是故意「走數」，「紀錄都唔俾你睇，擺明係講大話，佢地根本就係付款失敗先唔敢畀你哋睇」、「詐傻扮懵側側膊」、「再遇到呢啲事，第一時間報警」。也有網民估計可能是手機網絡不穩導致支付失敗，未必有意「走數」，不應苛責。



「真係好蠻不講理！」該港女於9月13日在社交平台Threads發相及文，指當日有1枱內地客用支付寶「埋單」，「未過到數」就已經離開店舖，到她發現付款失敗「收唔到錢」，即時追出「追數」，惟對方拒絕查看支付寶及銀行紀錄，反指被冤枉「走數」，「佢哋同我講佢支付寶顯示有扣數，我話我顯示付款失敗，要麻煩佢哋check下，佢哋死都唔肯開返個支付寶同銀行紀錄，又話今日係星期六，打唔到畀銀行問，擾攘咗十分鐘，佢哋話我冤枉佢地走數，又話我態度差要搵老闆，我話老闆唔喺度」。

客人支付失敗 店員追數反被罵：你給我滾！

從樓主上載收款機器畫面見到，顯示「轉入退款或者已撤銷或者交易超時」，時間為9月13日下午5時許，意味是次交易未能成功收款。

無辦法下，樓主考慮報警，詎料對方當場發難，「佢哋就話我用警察撻佢哋，個男人仲要勁惡咁一路揮手一路講『你給我滾！我不想看見你！你態度惡劣』」。樓主無法處理，找另1名同事幫忙，「佢同佢哋傾咗半個鐘先捉到佢哋返嚟畀錢」。

後續更衰 店員：第1次見這麼惡劣的人

樓主續說，對方付款後還要「惡人先告狀」，「畀完錢仲要話係我哋部機器有問題，我個同事明明偷睇到佢哋銀行顯示無扣賬，我真係第1次見到啲咁惡劣嘅人。真係嬲到想喊，早知係咁我寧願畀佢打到，報警搞大件事，大不了咪傷敵一千自損八百」。

網民爭議：故意走數 vs 無心之失

網民看過帖文議論紛紛，不少人質疑是故意「走數」，「唔畀check過咗數未，好明顯走數」、「紀錄都唔俾你睇，擺明係講大話，佢地根本就係付款失敗先唔敢畀你哋睇」、「詐傻扮懵側側膊」、「再遇到呢啲事，第一時間報警」、「所以唔好怪某啲店舖唔收電子支付，呢個世界太多無賴」。

也有網民估計可能是手機網絡不穩導致支付失敗，未必有意「走數」，不應苛責。

