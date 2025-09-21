南亞漢vs送貨員影片瘋傳！咆哮互兇　港女妻子舉動獲激讚：好老婆

無論何事爭執，也不應動手。本港網絡瘋傳1段影片，指香港深夜街頭有疑似南亞裔男子與1名男送貨員因事爭執，男送貨員挑釁「嚟啊！」，南亞漢則向送貨員咆哮及作狀「批肘」。2人爭執期間，疑似南亞漢的港女妻子一直奮力制止，嘗試拉開丈夫並聲嘶力竭叫丈夫「冷靜」，即使被丈夫推開，妻子仍沒放棄，最終在另1名高大送貨員幫忙調停下，南亞漢終冷靜下來。



影片引來網民熱議，有人指摘南亞漢行為衝動，「成街都係閉路電視，邊個動手就邊個輸啦」、「睇個態度就係西人，輸X晒」；也有網民認為未知前因，不宜妄下判斷，「以事論事，睇肢體動作似乎係搬運工人撞到小朋友引起衝突」。另有大批網民關注南亞漢妻子舉動，大讚「好老婆」。



本港網絡瘋傳1段影片，指香港深夜街頭有疑似南亞裔男子與1名男送貨員因事爭執。（影片截圖）

任何糾紛也不宜動手。本港多個網絡群組近日瘋傳這段52秒影片，見到香港深夜街頭有穿黃色上衣疑似南亞裔男子，與1名送貨男子爭執。南亞漢旁邊站有2名小孩，疑為其兒女，而其港女妻子奮力推開南亞漢勸阻「冷靜啦！」。

送貨員挑釁：嚟啊！ 南亞漢咆哮批批肘

不過送貨員這時停下挑釁「嚟啊！」，南亞漢隨即扔下手持的飲品，甩開妻子衝向送貨男咆哮，妻子勸阻「唔好啊」，惟被南亞漢推開，但妻子未有放棄，想把南亞漢拉走。對峙期間，南亞漢突然作狀「批肘」，送貨員沒有回擊，只「怒睥」南亞漢。妻子隨即插入2人中間，勸送貨員「你行啦你行啦」，南亞漢仍未停口，妻子力勸「唔好嘈啦」。

南亞裔男子與1名送貨男子爭執，港女妻子奮力推開南亞漢勸阻「冷靜啦！」。（影片截圖）

不過送貨員這時停下挑釁「嚟啊！」，南亞漢隨即扔下手持的飲品，甩開妻子衝向送貨男咆哮。（影片截圖）

妻子勸阻「唔好啊」，惟被南亞漢推開，但妻子未有放棄，想把南亞漢拉走。（影片截圖）

妻子奮力制止 結局是這樣

畫面一轉，見到南亞漢向店內咆哮，妻子扯衫把南亞漢拉走，有另1名更高大的送貨男從店內走出來，按着南亞漢調停，「得得……NONONONONO」，妻子則一直在旁叫南亞漢停止，「停啦！」。影片最後，在高大送貨男安撫和妻子勸阻下，南亞漢情緒似乎稍稍平復。

畫面一轉，見到南亞漢向店內咆哮，妻子扯衫把南亞漢拉走。（影片截圖）

有另1名更高大的送貨男從店內走出來調停。（影片截圖）

網民爭議南亞漢行為

網民看過影片議論紛紛，有人指摘南亞漢行為衝動，「成街都係閉路電視，邊個動手就邊個輸啦」、「睇個態度就係西人，輸X晒」、「真係好惡，以為自己大晒」。

妻子舉動獲激讚：好老婆

也有網民認為未知前因，不宜妄下判斷，「以事論事，睇肢體動作似乎係搬運工人撞到小朋友引起衝突」、「仲乜歧視人？個黃衫爸爸好明顯替孩子出頭」、「送貨哥哥講聲『對唔住』咪化解囉，成日就係最興大聲夾惡兇返你」、「送貨都要小心睇人，唔係你送貨就大X晒，你趕時間關我X事咩」。另有大批網民關注南亞漢港女妻子舉動，大讚「好老婆」、「好彩老婆阻住，出咗手就大鑊了」。