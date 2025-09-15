廣場舞殺入啟德豪宅區！大媽們播歌熱舞片瘋傳　網民1原因籲包容

廣場舞進駐啟德豪宅區？本港網絡瘋傳1段影片，指新鴻基地產（新地）啟德豪宅天璽‧天對出空地，深夜有多名大媽用揚聲器（喇叭）大聲播放音樂並跳廣場舞，大幅度擺動身體，有不少人坐在旁邊座椅觀看。



影片引來網民熱議，有人不滿大媽開大喇叭跳廣場舞滋擾居民，「買咗天壐喊三聲」、「搞到附近環境cheap晒」、「呢啲活動就應該book場做，真係好無公德心」；亦有網民建議2招反擊，獲其他網民讚好。不過也有網民認為應該包容，「做下運動身體健康啲」。



本港網絡瘋傳影片，指啟德豪宅天璽‧天對出空地，深夜有多名大媽播放音樂跳廣場舞。（資料圖片）

豪宅區跳廣場舞，別有一番感受？有港男於9月14日（星期日）在社交平台Threads發布影片，拍攝了啟德豪宅天璽‧天對出空地多名大媽開大喇叭跳廣場舞畫面，留言「邊條傻仔買咗天璽‧天」。

啟德豪宅區大媽們播歌跳廣場舞

影片長6秒，見到當時正值深夜，啟德豪宅天璽‧天對出空地有至少5名大媽在跳廣場舞，佔用空地通道位置。她們以喇叭大聲播放音樂，身體隨音樂大幅度擺動、左右移動，旁邊有多名長者坐在座椅上觀看。

啟德豪宅天璽‧天對出空地有至少5名大媽在跳廣場舞，佔用空地通道位置。她們以喇叭大聲播放音樂，身體隨音樂大幅度擺動、左右移動。（Threads@stephenchow9588）

雖然拍片者與大媽們有一段距離，卻仍清晰聽到喇叭音樂聲響，可見音浪頗大。

網民爭議：無公德心 vs 包容

網民看過影片議論紛紛，有人不滿大媽開大喇叭跳廣場舞滋擾居民，「真係好煩」、「搞到附近環境cheap晒」、「其實呢啲活動就應該book場做，真係好無公德心」，又揶揄「買咗天壐喊三聲」、「天璽邨？」、「天璽舞」、「 豪宅價錢，屋邨環境」、「晚晚為啟德居民提供免費歌舞」。不過也有網民呼籲包容，「其實佢哋開好細聲，都唔係太大影響」、「做下運動身體健康啲」。

多名大媽在天璽‧天對出空地播放音樂跳廣場舞。（資料圖片）

建議2招反擊

另有網民建議反擊方法，「去淘寶買個滅聲神器干擾器，佢一開聲就整佢」、「下次你拎部電話擴音播住觀音大悲咒，睇佢哋仲跳唔跳？」。

公眾地方用揚聲器發出噪音令人煩擾可罰款1萬元

根據香港法例第400章《噪音管制條例》，任何人於任何時間，在住用處所或公眾地方因使用揚聲器、傳聲筒或其他擴音裝置或器具而發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾根源，即屬犯罪，可罰款1萬元。

（Threads@stephenchow9588）