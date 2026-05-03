人妻不滿老公「太關心弟婦」送衣服常私聊　網民聽完：關係不正常

老公特別關心弟婦合乎情理嗎？一名女網友發文，稱她懷孕後老公買了許多衣服給她穿，但有些並不合身，於是想要將不適合的新衣送給弟婦，甚至會幫弟婦照顧小孩，讓她質疑老公是否「過度關心」。



對此，大多網友也認為老公和弟婦關係並不正常。

網民皆認為二人關係不尋常。（示意圖，《如果奔跑是我的人生》劇照）

一名女網友在Dcard發文，表示她懷孕後，老公為增加妻子的自信，買了許多衣服給她，但因為懷孕身材走樣的關係，很多衣服並不合身，她也沒抱怨，認為這些衣服可以等到懷孕身材恢復後再穿。

不過後來老公想把不合身的衣服送給弟婦，並表示弟弟沒在為老婆買衣服，弟婦的衣服也在結婚後被丟掉。事主與老公討論後，將送衣服選擇權交給老公。

人妻表示老公平時還會跟弟婦私聊。（示意圖，《如果奔跑是我的人生》劇照）

事主後來質疑，弟婦家也不是沒錢買衣服，老公此舉讓她感到疑惑，加上弟弟經常不在家，老公經常下班後幫弟婦帶小孩，充當父親的角色。

事主剛開始感到很欣慰，但後來擔心老公是否過度關心了，還要擔心弟婦有無衣服穿，平時還會跟弟婦私聊，讓事主感受不太好，對此詢問網友們的意見。

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此文一出，不少網友認為老公與弟婦的關係的確不太正常：

「覺得怪怪的，他們關係在偷偷改變」

「衣服輪不到他管吧，如果是他親妹妹還情有可原，我自己是會覺得怪怪的，也會不開心」

「他是真的想買衣服給妳嗎？還是明知妳穿不下故意買的，然後藉此轉贈給她呢？想給妳自信那不應該買現在就能穿下的孕婦小洋裝嗎？老公有何居心啊」



也有網友分享跟老公溝通的方式：

「我會直接用撒嬌的方式告訴他，應該要有邊界感，我吃醋了，雖然是弟弟的老婆，但她就是女的，所以不喜歡這樣過分親近」

「妳可以跟老公説雖然是弟媳，因為是女生還是覺得有點吃醋」

「也可以大方的拿出幾件沒穿過的送給對方吧，老公可能還會再買給妳」



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