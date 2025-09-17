施政報告2025│公屋租置計劃消息瘋傳終落空　贊成vs反對者激辯

【租者置其屋計劃／公屋租置計劃／重推租置公屋／出售公屋／施政報告2025】行政長官李家超今日（9月17日）公布新一份施政報告，此前多方消息指政府會相隔20年重推「租者置其屋計劃」，引起網民激辯利弊。不過最終施政報告對此隻字未提，不少網民表示失望，聲言因賣公屋議題收看直播，「租置流料」、「租置呢？」、「無公屋買了」。但許多本身持反對意見的網民頓覺放下心頭大石，「直頭鬧政府變咗撐政府，要劏雞還神」、「支持特首，不要租置，綠置居和居屋才有希望」。



早前消息指，政府有意重推公屋租置計劃，但行政長官李家超公布新一份《施政報告》時隻字未提。（廖雁雄攝）

重推公屋租置消息引熱議終隻字不提

重推公屋租置計劃消息傳出後，網民展開激烈討論，反對者認為和公屋政策本意矛盾，也和近年港府嚴打富戶方針相違，「形容是多添一道『公屋富戶逃生門』」，又對近年購買綠置居及用綠表買居屋的原公屋租戶不公平。而支持者除了本身是「受惠者」，覺得重推租置可扶助公屋戶，增強「幸福感」，也有網民覺得可助政府減低公屋維修費等負擔。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如認為，如重推租置計劃，最好挑選較低樓齡的公共屋邨，因選樓齡較大的屋邨，租戶年長及經濟能力問題會影響購買意欲。（資料圖片）

推出長者業主樓換樓計劃

行政長官李家超公布《施政報告》，房屋方面提到要將居屋綠白表比例，由現時「40:60」調整至「50：50」，又推出長者業主樓換樓計劃，容許擁有房委會資助出售單位、年滿60歲擁有單位10年或以上人士，可在第二市場出售單位後，不須補價購買一個較小或較偏遠單位等，但對最引起關注的重推租置計劃隻字未提。

原本許多網民期待重推租置計劃，最終落空難免感失望。（資料圖片）

網民狂問：租置呢？

結果，網上各大討論區及社交平台發文「追問」租置計劃去向，形容本身很期待，「我都好期待，老公話我哋住緊有得買一定會買，買咗之後唔使擔心會俾房署要求換細單位」、「除咗中產，平民應該都好支持」。消息流傳多時最終租置不見蹤影，尤其不少公屋住戶表示曾收到相關意見收集調查，「屋署有寄過信做諮詢」，不少網民對「租置落空」感不滿，「租置流料」、「都唔知邊個放流料」、「租置呢？」、「無公屋買了」。

許多反對重推租置計劃的網民放下心頭大石。（資料圖片）

反對重推租置網民大喜：要劏雞還神

許多反對重推租置的網民大讚政府英明，「個人意見，與其出售公屋，不如多起綠置居，出售公屋，公屋屋苑維修管理會混亂，影響效率」、「直頭鬧政府變咗撐政府，要劏雞還神」、「笑x到我，買公屋吹咗幾日得個桔」、「今晚瞓得着」、「咁好，酸個啲唔駛嬲啦」、「居屋私樓嗰班，唔使再妒忌人，應該好開心，直頭放心晒」、「政府靠高地價賺錢，租置倒米點會仲推」。

消息指社會意見分歧大需「務實分析」

重推租置未見蹤影，消息人士指，政府明年會開始相關研究，認為社會意見分歧大，會先「務實分析」。事實上，在租置相關消息傳出後，網民正反討論意見兩極。

租置計劃的重推原本是網民一大焦點，但最終《施政報告》未有提及。（資料圖片）

網民炮轟租置為「公屋富戶逃生門」

許多反對的網民大罵政府重推租置「本末倒置」，形容是多添一道「公屋富戶逃生門」，又對近年購買綠置居及綠表買居屋的原公屋租戶不公平，「不公平，居屋、綠置居抗議」、「公屋係俾有需要嘅人住，不是買賣，賣一間少一間」、「唔夠公屋仲賣公屋？唔好賣咁平呀」。

有網民炮轟措施給予公屋戶過量福利，「公屋戶成大贏家，夾心階層最慘」、「開條逃生門畀富戶咩玩法，定係等人接火棒做維修」、「再次賣公屋，樓市再跌多啲！可能每季都有得賣」。也有網民從其他角度批評買公屋「不值」，「好似買啲樓畀人哋好陰公有漏水，搵隻鬼嚟買咩，側側搏就唔知，買咗畀你等你自己畀錢維修」。

支持網民：近20年唯一德政

同時間也有大批網民支持重推租置，「支持，但全屋所有成員十年內不能申公屋」、「支持租置，近20年嘅唯一德政」，又提出應先於市區及低樓齡，較具吸引力的屋邨作試行點，「試下市區公屋！睇下反應」、「唔知10年左右嘅邨有冇機呢」。

籲擁私樓市民清醒：住公屋嘅人會接你火棒？

贊成的網民認為租置對香港整體社會經濟有利，提升港人幸福感，「個人覺得租置計畫挺好的，起碼讓一些買不起私樓，又抽不中居屋的人，有番個安樂窩！」、「富戶之多，已超出政府力所能及，與其沒完沒了，倒不如一了百了，將所有富戶推向自置，一來政府有收入，二來又可減少富戶審查的工序，何樂而不為？」。

有網民不滿部份港人對租置「唱淡」，是源於私樓樓價下跌，「重推呢個計劃，其實係好事，好心班買咗樓嘅人醒吓啦，你唔係旨意住公屋嘅人會接你火棒呀嘛？咁天真都有嘅」。

