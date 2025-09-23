樺加沙搶購潮｜超市男狂掃兩車XX杯麵！原因惹熱議　網民：好細心

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／搶購潮／8號風球／打風】超強颱風樺加沙來勢洶洶，市面出現食物「搶購潮」。本港網絡瘋傳影片，指超市內有男子「狂掃」兩大車杯麵及叮叮點心，目擊者感嘆「太誇張了吧」，無奈表示「留返一個畀我買得唔得先？」。



影片引來網民熱議，有人批評男子自私，「打一日風買咗一個月嘅食物，太誇張喇」、「搞到其他人無嘢買」。但也有不少網民推測男子「大手入貨」原因，估計是暖心舉動，「好細心」、「請唔好放上網公審」。



超市內有男子「狂掃」兩大車杯麵及叮叮點心。（Threads@eatgoodwesteatbadwest）

超強颱風樺加沙逼近觸發「搶購潮」，惠康、百佳、Aeon等多個超市、商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空。

超強颱風樺加沙逼近觸發「搶購潮」。（網上圖片）

+ 15

超市男狂掃兩大車杯麵 目擊者：太誇張了吧

有網民就在社交平台Threads發布影片及相片，指超市內有男子「狂掃」兩大車杯麵及叮叮點心，留言「太誇張了吧，呢個人掃晒咁多個杯麵，同埋掃晒叮叮點心，打風都係打兩日啫……」，又說「慣例，得返辛辣麵」、「留返一個畀我買得唔得先？ 」。

影片及相片見到，男子推着2架手推車，車內放滿杯麵及叮叮點心，目測至少有70個杯麵，以及多包叮叮點心。

男子推着2架手推車，車內放滿杯麵及叮叮點心。（Threads@eatgoodwesteatbadwest）

男子推着2架手推車，車內放滿杯麵及叮叮點心。（Threads@eatgoodwesteatbadwest）

貨架情況。（Threads@eatgoodwesteatbadwest）

男子被批自私 網民熱議暖心原因

網民看過影片感到震撼，有人批評男子自私，「打一日風買咗一個月嘅食物，太誇張喇」、「搞到其他人無嘢買，打兩日風啫，唔知以為打一個星期」、「每次打風我都以為香港要封城」、「杯麵都算啦，X街我想買低糖益力多都俾人掃晒」。

不過亦有大批網民推測有暖心原因，「可能係細心老闆，幫緊佢公司旗下幾十個員工打風返工時候嘅伙食」、「我老公公司掃咗10箱杯麵、餅乾，擔心同事出唔到去買嘢食，因為佢哋10號風球都要返工無得走，有啲同事返唔到屋企要喺公司瞓」、「淨計每幢保安都有工/商/住要24/7，有啲交更走唔到都要公司提供伙食，仲未計其他行業，仲要風係一兩日就走，但運輸線唔係一到落8號就100%恢復，天鴿山竹都要至少花幾日至一星期先搞得掂」、「10號風球都有人要返工，返緊工嘅人嗰三餐點搞呀，唔通叫外賣咩，梗係買定啲杯麵啦」、「其實如果1家4囗一日都用12個，唔算誇張」、「死啦，我今日都掃咗幾十個杯麵。但係我幫要當風更嘅同事買，如果有人拍咗我片/相，請唔好放上網公審」。