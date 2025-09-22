樺加沙｜天文台預報8號風球獲讚　「神秘3字」成焦點：真超前部署

【颱風消息／樺加沙／8號風球／天文台／天氣消息／打風／颱風香港／颱風消息／HKO】超強颱風樺加沙逼近，3號風球現正生效，天文台表示，按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於星期三（9月24日）早上最接近珠江口一帶；受樺加沙廣闊環流影響，預料本港明日（9月23日）稍後天氣開始急速轉壞，更準確預告將於星期二下午2時20分改發8號風球，獲不少打工仔、市民大讚，但同時關注天文台神秘的「3個字」。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會9月23日（星期二）以超強颱風級別進入香港600公里範圍，9月24日到香港100公里範圍左右掠過，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。（天文台）

即睇樺加沙風力+路徑▼▼▼

超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台表示，按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於星期三（9月24日）早上最接近珠江口一帶；受樺加沙廣闊環流影響，預料本港明日（9月23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台將於明日下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約2小時發出「預警八號特別告示」。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估明晚較後時間至星期三初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

打工仔湧天文台讚準確預報發8號風球時間

天文台超前約16小時、準確預告星期二改發8號風球時間，令一眾打工仔、市民毋須「估估下」，隨即有大批網民湧到天文台Facebook讚揚做法，「哇，超前預報」、「真係好 天文台今次真超前部署，唔使再考慮再考慮」、「Well done」。

天文台超前約16小時、準確預告星期二改發8號風球時間。（天文台）

關注天文台神秘「3個字」

然而也有不少網民關注為何每次發8號風球，都要在「20分」發出，質疑這「3個字」有何原因，「點解每次掛8號風球都係喺20分呢個位置」、「20分係點計出嚟」。有網民嘗試解答，「10、20、40分係畀政府部門計數」、「方便新聞報，同時咩點落波要返工或唔需要返工，大家不要咁罵」。

掀兩派罵戰：點做都俾人鬧㗎啦

不過亦有網民批評天文台發出8號風球時間，「你叫我返工，跟住冇飯食，你又要我趕住返屋企」、「兩點食完飯仲要留多20分鐘喺Office，好X嘢」、「2點唔得既？2點掛1點放飯就走得，明天工廠區好多餐廳唔開，食完飯重要返公司坐20分鐘，玩死班打工仔」、「2點20分先掛，咁咪又係要返咗工先，做嗰5粒鐘再逼地鐵返屋企……」、「成日掛波落波都係10分，20分，40分，知唔知要上風更的人，都係計15分30分45分或00分㗎，還有1420掛，到時交通又亂晒龍！點歸家呀？明天又俾人嘈爆！」。有網民為天文台護航，「點做都俾人鬧㗎啦，不過提早咁多講，已經好好，盡做啦」、「已經做得好好」。