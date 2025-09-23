樺加沙｜街市菜檔賣膠紙？大堆膠紙放蔬菜旁 網民讚：有生意頭腦
撰文：謝茜嘉
出版：更新：
【颱風消息／樺加沙／8號風球／天氣消息／打風／颱風香港】超強颱風樺加沙襲港掀起物資搶購潮，不少市民買膠紙貼玻璃窗防風。有港男於網上發文分享照片，他於街市經過菜檔時，發現檔主將1大堆全新膠紙放在蔬菜旁，似是想出售。網民紛紛大讚檔主，「有生意頭腦」、「處處商機」、「靈活變通係香港嘅核心價值」。
該港男於Threads發文表示，「睇到都覺得好笑」。照片見到，該菜檔於門口當眼位置貨架上放置大堆全新膠紙，似是想出售，但未見有標價。
街市菜檔賣膠紙！ 網民讚：有生意頭腦
網民紛紛留言大讚檔主，「識做生意呀」、「呢啲係靈活變通，按實情做實事，市民做到」，亦有人說「終極機會主義者」、「轉行做文具店」、「倉底貨要盡快攞出嚟喇」、「差啲以為$10半斤」、「今日菜檔阿姐都問我媽咪買唔買$10卷」。
