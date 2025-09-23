颱風樺加沙│多區驚現「火燒雲」奇景：暴風雨到癲　天文台咁解釋

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／8號風球／打風先兆／火燒雲】超強颱風樺加沙逼近香港，天文台將於今日下午2時20分發出8號風球。



打風前夕，不少人在小紅書、Facebook、Threads等社交平台分享周一（9月22日）於炮台山、維港等多區拍下的「香港晚霞」，驚見「火燒雲」奇景，當言「9.22颱風前香港晚霞，美到我心碎……」。網民看後憂慮「颱風前的寧靜」、「天呐這世紀落日」、「暴風雨來臨先兆」、「可能會大風到癲」。



不少人在小紅書、Facebook、Threads等社交平台分享周一（9月22日）於炮台山、維港等多區拍下的「香港晚霞」，驚見「火燒雲」奇景。（小紅書影片截圖）

香港驚現「火燒雲」奇景 網民憂：暴風雨來臨先兆

對於「火燒雲」，天文台曾在Facebook以「雨中朝霞】為題發文拆解，形容「染上霞彩嘅雲層布滿天空，猶如一幅美畫」。天文台指，有人會把這景象叫做 「燒天」，源於陽光在日出日落時分會以較低角度照射，光線穿過較厚大氣層被散射後，剩下大部份都是波長較長的紅色和橙色光，「所以大家最終就會睇到咁靚嘅霞彩啦」。

天文台咁解釋

天文台亦曾以「朝霞不出門，暮霞行千里」為題發表網誌，指日出日落時的天邊，偶爾會出現五彩繽紛的霞，「日出和日落時，陽光照射角度較低，光線經過厚厚的大氣層，被空氣中的水汽、水滴、塵埃等散射。陽光中一些波長較短的青光、藍光、紫光會被大氣散射掉，只有紅光、橙光、黃光穿透大氣，天空出現偏紅色」。

天文台曾以「朝霞不出門，暮霞行千里」為題發表網誌，拆解「火燒雲」現象。（天文台）

天文台又說，霞與天氣的關係頗複雜，「一個例子是，有時雨後暫晴時出現晚霞。另外，尤其是在低緯度的地方（例如香港），有時天氣系統自東至西移動（包括颱風），而不是由西至東移。因此，單憑霞光是不能全面了解天氣變化的，需要結合其他氣象要素進行綜合分析，才會有助於更準確地預報天氣」。