樺加沙｜天文台預告8號風球　公司即咁做獲激讚：打敗99.9%香港人

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／8號風球／打風】這是「絕世好工」？有美容店於社交平台發文，指天文台昨日（9月22日）預告會在今日下午發出8號風球後，公司便向員工發出短訊通知今日兩天不用上班，又留下暖心字句，直呼「打敗99.9%香港人！冇咩事我收工先」。



帖文引來網民熱議，不少人大表羨慕，「你前世應該做左好多好事（我而家喺公司覆緊你個post）」。



有美容店指，天文台昨日（9月22日）預告會在今日下午發出8號風球後，公司便向員工發出短訊通知今日兩天不用上班。（AI生成圖片）

超強颱風樺加沙來勢洶洶，威力更可能比2017年的天鴿和2018年的山竹更強，天文台昨午「超前預告」會在今日（9月23日）下午1時至4時發出8號風球；至晚上再準確預告會在今日下午2時20分發出8號風球。

天文台預告8號風球美容店即咁做 員工：打敗99.9%香港人

天文台發出8號風球預報後，有美容店昨晚於社交平台Threads發布短訊截圖，指公司向員工發出短訊通知今日兩天不用上班，留言「打敗99.9%香港人！冇咩事我收工先」。

該美容店指，公司向員工發出短訊通知今日兩天不用上班，留言「打敗99.9%香港人！冇咩事我收工先」。（Threads@anova_office）

結尾留1句更暖心

截圖看到，公司於昨日下午5時26分向員工發短訊，表示「各位同事下午好！天文台預告明天1pm-4pm掛八號風球。因今次颱風影響應該頗大，所以明後兩天（23/9-24/9）不用上班」，最尾又留下1句「大家注意安全，做好防風準備」。

網民羨慕：請人嗎？

網民看過帖文紛紛感到羨慕，「你前世應該做左好多好事（我而家喺公司覆緊你個post）」、「請人嗎」、「羨慕咗」、「我公司是兩天wfh」。