樺加沙搶購潮｜康怡AEON熊本熊碗麵無人買　網民笑：熊本熊慘敗

【颱風消息／樺加沙／8號風球／天氣消息／打風／颱風香港】超強颱風樺加沙襲港掀起物資搶購潮，不少市民購買杯麵、麵包、蔬菜等作儲糧，多間超市的食物貨架被搶購一空。不過有港男於鰂魚涌康怡廣場AEON超市發現，熊本熊碗麵似乎並不是很合該區居民的口味，其他杯麵被搶光的時候，該款碗麵還剩很多存貨。



帖文引來網民留言附和，「本身又貴又唔好食」、「嘩，買過一次之後，難食到，記住咗佢唔鬼買」、「無諗過會咁差，又咸到核爆」、「並非日本嘢就一定好味」、「證明唔係盲掃，仲有理性」。



鰂魚涌康怡廣場AEON超市放在最高兩層的熊本熊碗麵無人問津。（fb群組「香港即食麵杯麵分享群組」圖片）

該港男於facebook群組「香港即食麵/杯麵分享群組」發文表示，「勝負已分，熊本熊慘敗！」，並標示照片是於鰂魚涌康怡廣場AEON超市拍攝。

康怡AEON熊本熊碗麵無人買

照片見到，貨架上的多款杯麵已被搶購一空，惟放在最高兩層的熊本熊碗麵無人問津，餘下多款口味任君選擇。

樺加沙搶購潮▼▼▼

網民指難食：證明唔係盲掃

不少網民留言解釋不會買熊本熊碗麵原因，直言「好難食，影衰熊本熊，咪X再入」、「熊本熊用叮噹烏冬同埋塊皮又差啲，一定唔會買啦」、「啱我口味，但唔飽肚」、「如果佢有特價，其實都唔係貴，但係作為一個杯麵，佢沖嘅方法真係太複雜，我淨係想加水落去等一陣就食得」。

有網民則說，「咁我知邊隻難食喇」、「係咪放太高懶得拎咋」、「應該都會賣哂，只要無得揀，就算係豬扒都要頂住先」、「唔使驚，惠康、百佳仲好多貨，聽朝仲有半日時間去搶、搶、搶、搶」。