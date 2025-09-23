颱風樺加沙│屯門麵包店今早仍賣14元3個包　街坊：真心唔需要盲搶

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／8號風球】今年「風王」、超強颱風樺加沙逼近香港，天文台提早預告今日（9月23日）下午2時20分發出8號風球，昨日起許多市民開始搶購食物，甚至出現「排隊買麵包」的情況，部份市民抱怨有商戶坐地起價 ，打風前夕要「捱貴菜」。不過，有屯門街坊分享區內一些麵包店仍有供應新鮮出爐麵包，有街坊麵包店照舊賣14元3個麵包，笑言「真心唔需要盲搶」。



「風王」樺加沙襲港，許多市民提早搶購糧食，超市蔬菜幾乎被搶光。

樺加沙襲港，許多市民提早添購糧準備應對今年「風王」，昨日起多區出現搶購蔬菜糧食、排隊買麵包的情況。今早7時許在facebook群組「真‧屯門友」發帖，指實時拍攝了良景邨及田景邨的3間麵包店，「大把熱辣辣麵包買，真心唔需要盲搶」。

網民拍到今早屯門的麵包店仍有供應，部份仍照舊賣14元3個。 （fb群組「真‧屯門友」）

屯門街坊麵包店仍賣14元3個包

照片所見，3間麵包店早晨時間仍有許多出爐麵包，其中1間街坊麵包店的麵包每個售6元、14元3個，包括菠蘿包、雞尾包、芝麻包、提子小麥包、甜餐包、咸餐包等，保溫展示櫃內仍滿是麵包。樓主分享自己買了14元3個麵包，「淨係買咗3個做今朝早餐」。

網民：你一POST好快又賣晒

網民笑言「你一POST好快又賣晒」，又指是清早才有麵包供應，「噚日畀人掃晒」，而該麵包店價錢已算便宜。雖有留言指「原來宜家菠蘿包都要14蚊3個」，但隨即有網民指已經算實惠要「珍惜」，又稱便宜還便宜，現時的區內的「品質又真係無以前咁好，如果品質好，貴啲啲都無問題」。