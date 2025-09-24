樺加沙｜地盤天秤吹至傾斜旋轉　居民呼恐怖　內行人：自轉好安全

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／10號風球／熱帶氣旋】超強颱風樺加沙襲港，天文台凌晨發出10號風球，有多名網民拍攝到住所外地盤天秤被強風吹至不斷旋轉、傾斜，吊勾隨風搖擺的情況，均擔心天秤會否倒塌或撞向民居。



網民紛紛留言表達驚恐心情，「呢個真心驚！邊瞓得着喎」、「加埋風聲雨聲，真係好驚好恐怖呀」、「呢樣嘢一但塌下來，傷害更重」。不過有熟悉地盤運作的網民指出，「唔使太擔心，全香港天秤都係咁，佢呢個大勾無得落地。如果你睇到把秤識自己自轉，就安全。因為打風期間要放個轉動掣，任由佢360度自轉。好大風唔識自轉，呢個就要擔心，因為有機會把秤會冧咗落嚟」。



有土瓜灣居民拍攝到榮光街與鴻福街交界地盤天秤被強風吹至傾斜，吊勾不斷搖擺。（Threads@visuals.glow）

樺加沙襲港下，不少市民一夜未能安眠，多名Threads網民分享其住所外地盤天秤的情況。有土瓜灣居民拍攝到榮光街與鴻福街交界地盤天秤被強風吹至傾斜，吊勾不斷搖擺，他擔心會撞向旁邊大廈民居窗戶，表示「好想叫醒右邊嗰幢樓嘅人，見到有高層住戶已經爆咗玻璃（嗰戶有開燈應該已經安全）」。

地盤天秤吹至傾斜旋轉 居民呼恐怖

另有港女於崇安街角度拍攝同1個天秤，表示「個風都唔太驚，但個天秤真係好！恐！怖！原先都無咁近，頭先呯嚓一聲，就再近咗，仲要個高度係啱啱打中我哋個窗，cxs！」。

有土瓜灣居民拍攝到榮光街與鴻福街交界地盤天秤被強風吹至傾斜，吊勾不斷搖擺。（Threads@visuals.glow）

港女約4小時後留言報告最新情況，「依家見佢俾風吹到直左，唔再轉啦，希望佢keep住依個樣！依家嘅距離好令人安心」。（Threads@rachel_thk）

土瓜灣街坊：唯有唔好行近個窗同祈禱

港女說，管理處得悉事件後報警，獲告知評估後無危險，「咁唯有唔好行近個窗同祈禱」、「因為又真係無打到我哋，所以都無嘢做到！但視覺上真係好恐怖！」。

港女約4小時後留言報告最新情況，「依家見佢俾風吹到直左，唔再轉啦，希望佢keep住依個樣！依家嘅距離好令人安心」。

另1名港女發文分享另1支天秤的情況，指出「10號風球之下已經係變咗360度自由轉，成支向正過嚟嘅時候真係好有壓迫感」。（Threads@traceychui）

另1名網民：成支向正過嚟好有壓迫感

此外，另1名港女發文分享另1支天秤的情況，指出「本來係鎖實向住左邊油麻地戲院後邊起緊嘅建築物，到半夜4點幾，10號風球之下已經係變咗360度自由轉，成支向正過嚟嘅時候真係好有壓迫感」。

著名體育主持人兼評述員丘雨勤亦分享其住所窗外兩支天秤不斷來回擺動，表示「2018年嘅山竹同今日嘅樺加沙最大分別？就係多咗呢兩支嘢喺我面前擺來擺去！」。

著名體育主持人兼評述員丘雨勤亦分享其住所窗外兩支天秤不斷來回擺動。（Threads@edcongabrielyau）

網民分享其住所外地盤天秤的情況。（Threads@chiucnt）

網民：lock住佢食晒風咪仲危險

網民紛紛留言擔心道，「離開窗邊瞓地下吧」、「千祈唔好跌落嚟」、「堅得人驚，望住佢哋，心都離埋」。有網民就指出毋須擔心，「現時是『鬆秤』狀態，即固定掣已經鬆開，咁樣可以保證天秤的安全」、「天秤不嬲打風都唔lock由佢吹㗎啦，lock住佢食晒風咪仲危險」、「佢唔識轉你先要驚」。