樺加沙│海怡半島一家3口觀浪自拍　連小童遭巨浪淹沒　震撼片瘋傳

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／10號風球／8號風球】再說1次，打風真的千萬不要追風觀浪！本港網絡瘋傳影片，指港島南區海怡半島岸邊，有疑似外籍的一家三口觀浪自拍，當中包括2名女子及1名小童，其間數米巨浪突襲，瞬間把3人被淹沒，現場更傳出驚呼聲。幸而他們只被巨浪推倒到路旁，沒有捲入大海，看似沒有大礙，惟手機等物品相信已被「浸濕」。



網民看片後大呼震撼，批評這一家三口離譜，「就算已經有人出咗事，都證明啲人係唔會引以為戒」、「救援人員條命都係命嚟」、「無腦行為」、「出事唔值得可憐」。



本港網絡瘋傳影片，指港島南區海怡半島岸邊，有一家三口觀浪自拍，，當中包括2名女子及1名小童，其間遭數米巨浪突襲，一度把3人淹沒。（Threads@allaboutmoney_hk）

超強颱風樺加沙襲港，周二（9月23日）8號風球期間，有一家4口在柴灣嘉業街防波堤觀浪，結果母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人亦遇險，3人獲救送院，母子同樣昏迷，在深切治療部留醫；父親清醒送院，情況嚴重。

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，其中一人被救起時已失去知覺，面部發黑。（Threads @amberleehk）

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。（楊凱力攝）

海怡半島再有一家三口岸邊觀浪

縱使有家庭因在颱風期間觀浪而遇險，可是仍有人沒有汲取教訓，漠視危險到海邊觀浪。10號風球生效期間，本港網絡流傳影片，指港島南區海怡半島岸邊有一家三口觀浪自拍「打卡」，其間一度被突襲的巨浪淹沒，畫面十分震撼。

影片長10秒，見到2名相信是外籍女子，帶着1名小童在岸邊觀浪，其中1女子從後環抱小童看着大海，站在後方的女子舉起手機為3人自拍「打卡」。

2名女子帶着1名小童在岸邊觀浪，其中1女子從後環抱小童看着大海，站在後方的女子舉起手機為3人自拍「打卡」。（Threads@allaboutmoney_hk）

2女連小童遭數米巨浪淹沒

這時畫面傳來聲音指「呢個浪好大啊」，隨即湧起數米高巨浪沖上岸，2女子連同小童3人走避不及被巨浪淹沒，現場傳出驚呼聲。

突然湧起數米高巨浪沖上岸，2女子與小童走避不及被巨浪淹沒，現場傳出驚呼聲。（Threads@allaboutmoney_hk）

突然湧起數米高巨浪沖上岸，2女子與小童走避不及被巨浪淹沒，現場傳出驚呼聲。（Threads@allaboutmoney_hk）

突然湧起數米高巨浪沖上岸，2女子與小童走避不及被巨浪淹沒，現場傳出驚呼聲。（Threads@allaboutmoney_hk）

幸沒捲入海中

大浪退去後，幸3人沒有被捲到海，全部倒在後方鐵馬旁掙扎，似乎沒有大礙，但手機等物品相信已被「浸濕」。

雖然3人沒有大礙，但手機等物品相信已被「浸濕」。（Threads@allaboutmoney_hk）

網民批離譜：出事唔值得可憐

網民看過影片紛紛指摘這一家三口離譜，「已經有意外發生咗，點知啲人仲要去，有事又要救你哋，仲要又同小朋友去」、「救援人員條命都係命嚟」、「好想講粗口」、「真係好X憎呢啲人」、「無腦行為」、「所以呢類人士，唔值得可憐」。

不過有網民指「咁呢個打卡位又相對安全，有成個護欄」，隨即有網民反駁「以為唔跌落海就無事嗰啲，係咪唔知撞埋石邊俾雜物爆頭都可以好大件事」。