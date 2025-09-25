樺加沙吹來$1000金牛？　錢真是大風颳來？　照片瘋傳網民提疑點

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／10號風球／熱帶氣旋】超強颱風樺加沙吹襲廣東和港台澳，多處都有強風暴雨，許多市民最怕是窗戶漏水或被吹爆玻璃，但「望窗打卦」隨時有意外驚喜！



網上瘋傳「錢真是大風颳來」的照片，有人表示透過玻璃窗見到有鈔票，其中threads有用戶上載狂風暴雨影片，同時表示打風期間，住所玻璃窗外離奇有1張1,000元「金牛」和1張100元「紅衫魚」，留言指「唔好懷疑我」、「錢真係大風颳嚟嘅」。大量網民留言指「1,100蚊，好羨慕」、「八方來財」、「大家都係打風，點解你有日薪？」。不過，但有網民留意到樓主在個人資料提及自己是台灣人，而且是「AI軟體總代理商」，當場踢爆是「AI圖」、「假圖都咁多人睇？」、「唔知係呃人帳號？唔好幫佢谷流量」。



不過，本港和內地都分別有網民上載照片，顯示窗外的玻璃真的吹來鈔票，不過面額10元和20元。



threads有用戶上載狂風暴雨影片，同時表示打風期間，住所玻璃窗外離奇有1張1,000元「金牛」和1張100元「紅衫魚」，但網民認為是AI製圖。（threads@black_brother178圖片）

該網民同時上載黃竹坑狂風暴雨影片。（threads@black_brother178影片截圖）

玻璃窗外貼有1張10元港幣

雖然該則帖文以AI製圖「趁風呃like」，但「颱風吹來錢」的事件真的有發生，有港女昨日（24日）下午在threads上載照片，可見其住所玻璃窗外有1張10元鈔票，她在室內伸手摸窗，看似想取走紙幣，但鈔票身處窗外，玻璃窗阻擋強風的同時，亦阻止她「發小橫財」機會，她笑言「老天保佑，所有錢錢向我飛來」、「錢果然係大風颳來的」，最終眼白白目睹鈔票飛走，「見財化水」空歡喜一場。

港女住所玻璃窗外離奇貼有1張10元港幣，相信被強風吹到連錢帶雨黏在玻璃窗。（threads@nelsha.schnauzer圖片）

港女伸手摸窗，看似想取走紙幣，但可惜玻璃窗阻擋強風的同時，亦阻止她「發小橫財」機會。（threads@nelsha.schnauzer圖片）

廣東網民同有意外警喜

另有廣東網民在社交網體發文，形容「人在家中坐，錢從天上來」，住所玻璃窗貼住20元港幣，未知是否從香港吹過來，同樣無法隔窗取錢。

廣東網民在社交網體發文，其住所玻璃窗貼住20元港幣，未知是否從香港吹過來。（網上影片截圖）

同樣無法隔窗取錢。（網上影片截圖）

網民︰完美演繹「這麼近，那麼遠」

相關「天降橫財」情況引來大量網民討論，其他人均上載自己玻璃窗外情況，都是連葉帶雨貼窗，「你就好啦，我得塊樹葉」、「我都係得1塊葉」、「葉仔同我say hello」，亦有人留言指「從天而降都執唔到」、「完美演繹『這麼近，那麼遠』」、「開窗攞連窗都爆埋，贏粒糖輸間廠」、「有緣無份」、「係你就係你嘅，唔係你點都唔係你」。

有網民更認真分析，如果真的有鈔票被吹到窗外，小額比大面額好，「見到10蚊得啖笑，由佢吹走：見到金牛會想辦法拎，話唔定有危險」、「如果眼白白見到1000蚊再吹走，心理唔平衡呀」。

