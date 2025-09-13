吳彥祖親手改造「漂亮的房子」受颱風摧殘變廢墟？曾是網紅打卡地

吳彥祖海島民宿面臨廢棄？早前，吳彥祖在綜藝《漂亮的房子》中親手改造的舟山海島民宿，被曝現狀堪憂，面臨存廢危機！



這座紅極一時、曾被譽為「東海藝術明珠」的石屋，如今落地窗破碎、室內凌亂，與昔日光鮮形成殘酷對比。

吳彥祖丹山海島民宿現狀與往日對比圖（小紅書@晨陽系我）

2017年，綜藝《漂亮的房子》在舟山黃龍島，吳彥祖、馮德倫等明星與設計大師團隊合作，將兩棟瀕臨廢棄的老石屋改造成現代感十足的海景民宿。吳彥祖這位隱藏於娛樂圈的「俄勒岡大學建築系學霸」，主導設計中保留了原始夯土外牆。嵌入整面落地玻璃，把壯闊海景「框」入室內；屋頂還增加了觀景平台。

節目播出後，這裏迅速成為熱門打卡地，據嵊泗文旅局數據，2018至2024年間累計吸引遊客超50萬人次，帶動周邊增收超2000萬元（人民幣，下同）。

然而，今年八月，前去的遊客卻目睹了一片狼藉：落地玻璃整體消失，只剩空洞框體；室內堆滿碎料，牆面開裂；屋頂結構變形，疑似遭颱風破壞。

網友感嘆：

「專門坐船來看，就這？」

「明星+設計，還是逃不過廢棄結局？」



當地部門隨後回應稱，房屋在2022年颱風「梅花」中嚴重受損。但由於產權屬私人所有，政府無法直接維修，而產權方認為修繕成本過高，暫時未進行修繕。

目前房子暫不拆除，政府正協調尋找低成本維護方案，不過前景並不明朗。從風光無限到荒蕪廢棄，「漂亮房子」的命運，折射出網紅建築背後常見的脆弱性：

其一，節目結束後，房屋產權仍歸屬原業主，政府只有宣傳使用權，卻無維護權。一旦損毀，誰該出手？誰能出手？

其二，大面積玻璃立面在沿海台風面前顯得格外脆弱。所以，建築美學還需結合地域實際。

其三，沒有持續的資金投入與內容運營，再紅的建築也會隨時間褪色。一旦失去商業價值，產權方不願承擔高額維護成本，「廢棄」幾乎成為必然終點。



它的困境，似乎從一開始就埋下了伏筆。吳彥祖曾在節目中說：

建築是情感的容器。

如今這座容器正靜靜立於海島一角，能否重現生機，還未可知。

那麼，你認為「漂亮房子」還有機會重新開放嗎？這類明星綜藝帶火的網紅建築，該如何走出「廢棄」結局？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】