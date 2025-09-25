LV背後操控流量的女人　巨輪「路易號」是土味營銷還是奇觀美學？

是風格獨樹一幟的視覺天才？還是為流量不擇手段的營銷大師？Louis Vuitton路易威登的上海全新旗艦店「路易號」究竟怎麼樣？



上海，南京西路。酷烈的陽光下，走過街口，便可聽見遊客們探頭仰望的驚歎聲和鏡頭細碎的「咔嚓」聲。這輪印有Monogram圖案的巨型輪船在興業太古匯面前停泊，長114.5米、高30米，在周遭建築物的映襯下熠熠生輝。不少人圍在入口處，一邊等待現場放票，一邊好奇地向着舷窗處張望。

路易號以一尾巨輪，造湧浪之勢，帶動了整個商圈的消費煥新，成為上海頂流打卡地標。然而，它也因為字體敷衍、設計土味被人認為是過度炫耀；也有一種觀點認為，對於奢侈品來說，這種營銷既不夠克制，也有損長期主義的格調。

隱藏在這浩大聲量背後的，是Louis Vuitton的視覺創意總監和設計師Faye Mcleod，她才是這些世界級商業奇觀的幕後推手。

Faye曾讓93歲的草間彌生人偶爬上Louis Vuitton大樓，也讓巴黎香榭麗舍大街的棚架轉變為印花行李箱。這一次，她讓路易號駛入上海，是風格獨樹一幟的視覺天才？還是為流量不擇手段的營銷大師？

奇觀，還是爭議？不同的城市實驗

「路易號」的靈感曾出現在巴黎香榭麗舍大街。2023年，LV將其首家酒店外圍打造成一個巨型老花硬殼箱，意圖在施工期製造話題。

這一裝置雖獲得巴黎政府的默許，卻引來綠色黨議員、SOS Paris與廣告批判組織RAP的強烈反對——他們認為這是打着「藝術」旗號的非法廣告。

「我可以理解Louis Vuitton遮蔽棚架的意圖，但是我不喜歡上面有圖案。」有巴黎市民在接受法新社採訪時這樣說。對於他們來說，歷史建築保護和商業廣告的侵略性是需要重視的話題。

與此相對，紐約的態度則顯得更加寬容。Louis Vuitton在第五大道用巨型行李箱棚架打造「硬箱摩天樓」，將品牌工藝與都市景觀融合，化施工為地標。《華爾街日報》稱之為「全世界最時尚的棚架」。

在社交媒體上，很多人認為這種方式有趣獨特，比城市中的「鋼筋、玻璃怪物」要好，甚至發布自己扮成特朗普等名人的打卡照片。在這個先鋒都市，Louis Vuitton的實驗反而成為了將審美引入工地的創新舉措。

當再一次飄揚過海，上海的「路易號」不僅是一個包裝工地的圍擋，更是一個內部設有展覽和餐廳的複合空間，外觀延續擬物化和巨物化的特點；在國內的社交平台上，關於這隻「都市巨獸」的分析也層出不窮。

有的人消費行業角度分析，認為路易號復甦低迷消費，帶動周邊商業體煥新，是城市更新的高效手段；有人從審美角度入手，認為它打破了周圍建築的嚴肅秩序，滿足了上海這座國際化都市對新事物的渴望和感召；有人經過調查為它飽受詬病的中文字體正名——路易號採用了中國鐵路規範字體「方正隸書」，這種選擇，其實來自於對鐵路歷史的致敬。也有人從營銷策略角度發出質疑，當路易號從「網紅」變成全新旅遊目的地，又是否能夠按照企劃長紅兩年？

無論是在哪個城市，Louis Vuitton的硬箱裝置都面對着批評和擁躉。

然而，這些奇觀周邊卻從來不缺遊覽的人，從這個角度來說，Faye是當之無愧的話題女王：你可能會不喜歡她，但是無法忽視她。在社交媒體時代，這種才華將成為她生命力不斷的來源。

打破邊界，不斷蝶變

這種創作奇觀的能力並非毫無由來，而是成長於Faye多年以來的工作沉澱。

在2023年，Louis Vuitton和草間彌生進行了聲勢浩大的合作。在香榭麗舍大街，Louis Vuitton旗艦店的外牆上佈滿了藝術家的彩色圓點，草間彌生自己的個人肖像變成一個巨大的充氣娃娃，趴在屋頂，沉默地注視着行人。

在東京新宿車站，紅色頭髮的草間彌生從裸眼3D大屏伸出雙手，抓取裝飾着彩色波點的南瓜，惟妙惟肖的動作充斥在東京夜景之中，甚至搶奪走了東京塔的光輝。

+ 2

巨物入侵、全球部署、數字藝術的靈活運用......Louis Vuitton充分調動這位90多歲的藝術家的生命力，掀起草間彌生的幻覺潮流。

回看2012年，Faye的設計還困在櫥窗內部。在與草間彌生的第一次合作中，Louis Vuitton的櫥窗展現了觸手、數百個圓點和藝術家本人的真人大小雕像。人們經常把臉貼在玻璃上，留下來層疊的鼻印和手指印。

但是，Faye並不滿足。她總是那麼濃郁、極端、不守規矩，想要打破街道和展覽的邊界，讓藝術跨過玻璃窗，真正成為城市空間的一部分。她想要裝置出現在城市的各個角落，也佔據社交媒體的頭條，讓全世界的人都無法忽視她的巨物和色彩。

現在，她實現了。

在成都太古里的Louis Vuitton之家，她讓熊貓坐上熱氣球，融合Louis Vuitton的旅行元素和成都城市符號，巨大的線下藝術進行着錯位的表達，卻有類似於拼貼藝術般的設計美感。在虎年，她又讓一整條老虎尾巴貫穿整個空間，使其成為Louis Vuitton解讀中國文化的絨毛線索。2025年，Louis Vuitton和村上隆合作，在成都太古里再次推出全新裝置。同一種熊貓元素，被她再次「玩」出新花樣。

造浪者，也被浪潮選中

Faye Mcleod出生在格拉斯哥，小時候，在一家名叫Lewis´store的百貨公司，Faye被聖誕櫥窗吸引，鼻子貼着玻璃欣賞櫥窗內的設計，久久不肯離去。

創作之夢就此誕生，Faye決定通過設計，傳達她曾經感受到的震撼和迷醉：在她看來，櫥窗或者藝術裝置不能僅僅展示品牌，而是要具備本能的吸引力，瞬間抓住觀眾的眼球；也要製造話題，引發更多的討論。 也因此，她的視覺奇觀沒有太多理解門檻，可以將影響力輻射至最廣闊的人群之中。

伴隨注視和探討而來的，是關於Faye風格的爭議和批評。除了對路易號的批評和巴黎硬箱的法律糾紛，雜誌MadeInBed就曾評價Louis Vuitton和草間彌生的合作痴迷追求流量，舉動過於商業化，削弱了藝術本身的深度和複雜性。

這些批評似乎也可以視為是一種對時代的反思：在經濟低迷的環境下，是否只有奇觀性裝置才可以復甦消費？奢侈品牌該如何保持藝術調性，同時適應當前越發碎片化、年輕化的傳播邏輯？

Faye Mcleod是一位複雜的設計師，她的身上，同時具備細緻、狂想、對流量的功利和對藝術的敏感，身為話題造浪者，率先被社交媒體時代洶湧的輿論之浪選中。

無數複雜的解讀之下，是她最單純的發心：那個站在櫥窗前的女孩，鼻子快要貼在了玻璃上。眼前的美夢似乎觸之即碎，她不知道日後將身處其中。

