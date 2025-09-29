九巴大叔攜貨上車被阻！竟發難咁做：吹X脹啊　女站長奇招KO獲讚

乘搭巴士要遵守行李尺寸規定。本港網絡瘋傳1段影片，指有大叔以手推車攜帶兩大箱貨物想上九巴，被女站長「攔門」阻止，觸發罵戰，其中大叔「爆粗」怒罵「邊有阻人啫？你阻X住我啊！」，又揚言要報警，「企喺度唔會畀你開（開車）啊，吹X脹啊」。女站長強行推開大叔貨物，雙方推撞，有九巴車長到場處理，惟大叔堅持不下車；女站長表示車內有張貼行李尺寸條文，但大叔聲言「我唔知，我唔識字」，重申要「企喺度報警」，「因為呢架車唔畀我上」。影片最後警察到場，大叔「爆粗」投訴女站長大聲講說話，最終被警察拉下車叫停。



影片引來網民熱議，批評大叔離譜，又大讚女站長及車長「做得好」，「well done！唔畀佢帶貨上車，喺度發爛渣」、「阿姐好嘢」、「當巴士係貨車呀？兩箱嘢咁大箱，call van都冇錢，就行路啦」、「影衰香港人」。



本港網絡瘋傳1段影片，指有大叔以手推車攜帶兩大箱貨物想上九巴，被女站長「攔門」阻止，觸發爭執。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

乘搭巴士要遵守規矩。有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」分享影片，留言「行李過大唔畀上車」。

大叔攜兩大箱貨物上九巴 被女站長攔門阻止發難

影片長逾2分鐘，見到1名大叔以手推車攜帶兩大箱貨物想上九巴，但有女站長站在車門位置阻止，大叔責罵「乜X嘢啊你！」，女站長回答「唔好阻住人啊！人哋要上車啊，唔好阻住人啊！」，也有女聲建議大叔「搭的士啦」。大叔不滿，反指「邊有阻人啫？你阻X住我啊！」；女站長要求大叔「行開啊」，大叔喝斥「你行X開啊！」。

大叔以手推車攜帶兩大箱貨物想上九巴，但有女站長站在車門位置阻止。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

雙方爭吵。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

大叔：企喺度唔會畀你開車！吹X脹啊！

雙方重複要求對方行開，阿叔表示要報警，「報警！差人嚟啊！大家唔好開！報警」，女站長指「報警我架車都要開啊，你走開啊」，但大叔揚言「企喺度唔會畀你開啊！吹X脹啊！」。女站長見狀強行推開大叔貨物，雙方拉扯，大叔把女站長推開「㧬上車」，「你唔好整X爛我啲嘢啊嗱！你唔好㧬我！」，女站長則反駁「你推我啊！」。

女站長強行推開大叔貨物，雙方拉扯，大叔把女站長推開「㧬上車」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

這時有九巴車長到場處理，女站長再要求大叔「落車」，大叔回應「你咁X大聲啊嘛同我講嘢！報警」。九巴車長向大叔表示「你落地，報警」，惟大叔沒有聽從，「企喺度報警！因為你呢架車唔X畀我上，我要報警！查X清楚！」。女站長說車內有張貼行李尺寸限制條文，「後邊有條文，你自己影相睇條文」，可是大叔聲言「我唔知，我唔識字」，女站長反嗆「你唔識字你就落車，唔好阻住成車人」，大叔喝罵，「你唔X畀我上咪阻囉。我擺兩個箱，阻你乜X嘢啊！」。即使九巴車長表示其貨物已超出尺寸限制，但大叔「發難渣」指「過咩SIZE啊？阻你乜嘢啊？報警囉」，堅持要「企喺度報警」，不讓巴士開車。

警察到場後續是這樣

影片最後警察到場，大叔向警察投訴女站長，「幾X大聲啊，當我乜X嘢人啊，X你老X。X你老X，咁X大聲」，女站長反駁，「你講粗口，我一句都無講過」。大叔仍在發惡，但疑似被警察拉下車，畫面傳出男聲要求「你唔好嘈得唔得啊，大家斯文人啊」。不過大叔繼續大聲投訴，「佢幾X大聲啊，大佬，你好聲好氣同人講嘢啊嘛」，最終被警察叫停。

警察到場，叫大叔「唔好嘈」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民批大叔離譜 讚女站長、車長做得好

網民看過影片議論紛紛，批評大叔離譜，又讚女站長及車長「做得好」,「好波，well done，唔畀佢帶貨上車，喺度發爛渣」、「想保護大家安全，值得讚」、「欣賞阿姐」、「阿姐好嘢」、「大件貨物在狹窄的空間對其他乘客構成危險，運貨應用貨車」、「呢個阿叔都勁X街，明知上唔到車都唔畀架車開走」、「當咗架巴士係貨車呀？兩箱嘢咁大箱，call van都冇錢，就行路啦」、「警察嚟到就笠水，笑死人」、「影衰香港人」。

九巴攜帶行李有規定

根據九巴網頁，嚴禁攜帶總體積超過十份一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，而該物件不得佔用座位，及不得放置在巴士通道或樓梯上。