嫌男友無車出去拍拖要搭地鐵 她發文公審反被圍剿：為何自己不買
撰文：聯合新聞網
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出門約會時，你會搭乘公共交通工具還是自行開車、騎車呢？
一名女網友分享，自己出門約會時，實在不想跟大家一起擠地鐵，好奇問女生能接受去哪裡都搭公共交通嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在Dcard以「約會都要大眾運輸」為題，指出另一半如果沒汽車、沒電單車，只要出門就得要搭公共交通，她坦言自己不喜歡跟大家擠地鐵，但不接受就被貼上公主標籤，讓她很困擾。
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貼文一出後，不少女網友都表示：
「機車跟大眾運輸，我雙手贊成大眾運輸，機車跟漂亮只能擇一」
「我就超愛大眾運輸，騎車的話還要風吹日曬雨淋」
「可以接受啊，反正我又沒汽車，沒資格要求對方要有汽車，騎車很曬而且不方便穿裙子」
「我可以接受大眾運輸耶，我很常跟老公一起搭捷運去台北逛展或購物，或是搭高鐵去台南吃吃喝喝，我捨不得讓他辛苦開車，可惜我也不會開」
此外，也有部分網友回應：
「如果妳也沒交通工具，就沒什麼資格抱怨」
「那妳為什麼不自備交通工具？」
「如果自己有機車跟汽車，就不會被當公主，也不用擠大眾運輸了」
「兩個都沒有私人運具就大眾運輸啊，跟學生時代一樣。如果妳不想搭，妳應該自己去生出汽機車，而不是要求對方有汽機車」
「妳有能力養車嗎？可以就買一台，不行那為什麼別人就要可以？」
「公主就算了還不准人家說」
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