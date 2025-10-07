西灣河1家6口食$1000霸王餐│1舉動更衰　食店發CCTV尋人後續竟是…

【霸王餐】出外吃飯必須付款！西灣河鵬翔廚房於社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指日前有一家6口到店用餐，埋單約1,000元，卻沒有付款就離開，而CCTV更見到，男食客離開前作出1個令人驚震舉動。由於相關食客未有回頭付款，鵬翔廚房遂發CCTV尋人，且已報警，「唔該各位幫下手轉發畀更多人留意下」。



影片引來網民熱議，斥責離譜，「擺明有心走數啦」、「仲要有小朋友……‍唉」、「唔介意所有餐飲業，先收$ 後送食物！ 杜絕所有走數人！」。事隔1天，鵬翔廚房再發文，指相關客人已回來付款，「多謝各位網友幫手，而家嗰張枱嘅客人已經畀咗錢 ，所以我地會刪返呢個Post」。



西灣河鵬翔廚房於社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指日前有一家6口到店用餐，埋單約1,000元，卻沒有付款就離開。（Threads@peng__dining_room）

不應食「霸王餐」！西灣河鵬翔廚房於10月4日（星期六）在社交平台Threads發布CCTV影片，留言「各位網民幫幫手宣傳出去」。鵬翔廚房指，9月21日有一家6口到店吃晚飯，埋單約1,000元，但沒有付款就離開，「呢1張枱嘅人食完飯之後應該唔記得畀錢啦，直接走佬」。

西灣河鵬翔廚房於社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指日前有一家6口到店用餐，埋單約1,000元，卻沒有付款就離開。（Threads@peng__dining_room）

一家6口食1,000元「霸王餐」 離開時1舉動更衰

從CCTV影片見到，事發9月21日晚上近9時，一家6口包括5名成人和1名小朋友，坐在大圓枱用餐，之後6人一同起身往門口走去。當時門口收銀台老闆正背對門口埋頭工作，惟一家6口經過收銀台時，5人直接離開，餘下1名男子望一望收銀台，但沒有付款就跟着5人離開。

一家6口包括5名成人和1名小朋友，坐在大圓枱用餐，之後6人一同起身往門口走去。（Threads@peng__dining_room）

一家6口包括5名成人和1名小朋友，坐在大圓枱用餐，之後6人一同起身往門口走去。（Threads@peng__dining_room）

當時門口收銀台老闆正背對門口埋頭工作，惟一家6口經過收銀台時，5人直接離開，餘下1名男子望一望收銀台，但沒有付款就跟着5人離開。（Threads@peng__dining_room）

食店報警 發CCTV急尋人

鵬翔廚房於帖文補充，「個男人仲要望下收銀枱，嗰陣時老闆喺度做緊嘢，如果係咁嘅話個男人唔係應該要嗌一聲老闆收錢咩？點解會係望咗一眼之後就直接走？」。鵬翔廚房又說，6人至今沒有回來付款，已報警處理，又期望網民幫手尋人，「唔該各位幫下手轉發畀更多人留意下」。

網民紛紛批評食「霸王餐」離譜。（Threads@peng__dining_room）

網民斥離譜：擺明有心走數

網民看過影片紛紛批評食「霸王餐」離譜，「嘩，一家大細連小朋友喎……走之前見個男人真係知道未畀錢，望住收銀櫃……」、「擺明有心走數啦」、「好明顯混水摸魚啦，等都等埋隔籬枱至郁身」、「希望認識佢嘅朋友見到段片提一提佢，食飯記得畀錢」、「唔介意所有餐飲業，先收$後送食物！杜絕所有走數人！」。

事隔1天，鵬翔廚房再發文，指相關客人已回來付款，「多謝各位網友幫手，而家嗰張枱嘅客人已經畀咗錢 ，所以我地會刪返呢個Post」。