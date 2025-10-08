裸女澳門口岸大暴走影片瘋傳！扶手梯狂奔仲咁做　身份曝光後續慘

澳門出入境口岸出現「全裸」女子？本港網絡瘋傳影片，指澳門出入境口岸有1名全裸女子在電梯上狂奔「暴走」，還要撐着扶手，看似趕着出境。震撼畫面引起網民熱議原因，有人笑言「應該係麥德姆吹走咗佢啲衫褲，見佢跑緊上去執」、「傳說中嘅『底褲都輸埋』」、「着咗肉色瑜伽褲啫」。



澳門治安警察局表示，該女子是25歲澳門人士，事發10月5日晚上約10時，全身赤裸的女子由關閘廣場跑至關閘出入境事務處入口處，其間疑因身體不適於扶手電梯不慎跌倒，額頭受傷，警員到場協助，將女子送醫院治理。



本港網絡瘋傳影片，指澳門出入境口岸有1名全裸女子在電梯上狂奔「暴走」。（連登討論區）

這也太誇張了吧！有網民於10月6日（星期一）凌晨在連登討論區發布影片，指澳門關閘區（連接中國大陸與澳門陸路口岸）有看似全裸女子出沒，留言「澳門關閘（連接中國大陸與澳門陸路口岸）突發野外露出」。

澳門口岸疑裸女狂奔

影片長數秒，見到澳門出入境口岸扶手電梯位置，有1名看似全裸女子邊撐着扶手邊往上奔跑，似乎趕着出境。現場有3條扶手電梯，其中2條都站滿人，唯獨女子所在扶手電梯未有其他人尾隨使用，而扶手電梯入口有1名職員把守。

澳門出入境口岸扶手電梯位置，有1名看似全裸女子邊撐着扶手邊往上奔跑，似乎趕着出境。（連登討論區）

網民笑：傳說中嘅「底褲都輸埋」

網民看過影片嘩然，有人笑言「應該係麥德姆吹走咗佢啲衫褲，見佢跑緊上去執」、「（澳門賭場）輸到癲咗」、「傳說中嘅『底褲都輸埋』」、「澳門敗走」。也有網民稱女子並非全裸，「有褲，不過係肉色緊身衛衣褲」。

不過亦有網民認真分析，疑惑「全身仲邊到可以攝得落張身份證？」、「冇身份證點過關」。