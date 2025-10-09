屯門男馬路狂奔百米追小巴！車cam片瘋傳　結局曝光網民斥：危險

為了乘搭公共交通工具而衝出馬路追車，值得嗎？網上瘋傳1條「車cam」影片，顯示車主沿屯門海珠路往屯門鄉事會路方向行駛，途經翠寧花園對開時，拍到1名穿短褲男子在行人路狂奔，明顯想追上前方小巴。當時小巴按燈號停在路口等候，短褲男認為「機會嚟喇」，竟然衝出馬路追趕，完全不顧自身安危，幸車cam司機預料到短褲男有此一着，所以一直尾隨慢駛，以免他被其他車輛撞及。



小巴司機懷疑沒有留意到該名「男跑手」，見到轉綠燈後立即開車，短褲男見狀繼續沿馬路狂奔，但小巴愈開愈快，短褲男估計狂奔逾百米，但最終無奈撲了個空。



私家車司機笑言「我係有心，喺佢後面護航」。大量網民留言指「其實好危險」、「使唔使咁搏命？」「搭唔到會死？」、「佢好堅持要搭嗰架小巴」、「大把車，使乜追？」，亦有人懷疑港男「可能漏咗嘢喺車」。



「車cam」拍到1名短袖短褲男子在行人路奔跑，明顯想追上前方小巴。（facebook專頁「車cam L（香港群組）」@Cyrus Lam Lok Lok影片截圖）

當小巴按照燈號在燈位前停下，短褲男衝出馬路，不顧自身安危想追上小巴。（facebook專頁「車cam L（香港群組）」@Cyrus Lam Lok Lok影片截圖）

短褲男狂奔追小巴

相關「車cam」長約33秒，沒有交代拍攝日期和時間，後期配上強勁音樂，節奏感十足，並留言指「掙（差）少少你就追到，下次努力！」。現場是屯門海珠路往屯門鄉事會路方向，車cam片主駕車沿馬路行駛，拍到行人路上有1名身穿短袖上衣和短褲男子正在奔跑，相信正在追小巴。

行車燈號轉綠，短褲男尚未拍打車身，小巴已經開出。（facebook專頁「車cam L（香港群組）」@Cyrus Lam Lok Lok影片截圖）

直衝出馬路繼續追小巴

當去到翠寧花園對開時，小巴按照行車紅燈停車，短褲男以為成功在望，竟然不顧危險，從「車cam」私家車和小巴之間直衝出馬路，車cam司機一直慢駛，和小巴保持距離，相信是避免撞及短褲男，但在馬路奔跑情況依然危險。

其後行車燈轉綠，短褲男尚未拍打小巴車身，小巴已經立即開出。但短褲男未有放棄，繼續無視自身安全，沿着馬路急奔追車，惟隨着小巴愈駛愈快，距離愈來愈遠，短褲男只能目送小巴離開，車cam片主駕駛駛經短褲男旁邊時，刻意稍微偏右，以免撞及對方。

行車燈轉綠後，小巴和其他車輛如常往前行駛。（facebook專頁「車cam L（香港群組）」@Cyrus Lam Lok Lok影片截圖）

網民笑言︰賽跑冠軍？

影片引來許多網民留言，「賽跑冠軍？」、「跑到身水身汗，搭的士啦」、「跑多兩步就到」，亦有人懷疑「係唔係漏咗嘢喺小巴？」、「似漏咗嘢」。

（facebook專頁「車cam L（香港群組）」@Cyrus Lam Lok Lok）