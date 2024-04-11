員工福利｜駐公司心理師有得諗？助員工紓壓　Amazon、強生也採用

美國知名電信公司 AT&T 在 2020 年時，設立了組織內部「心理健康諮詢」的服務，經歷疫情至今近 4 年的時間，《財富》（Fortune）寫道平均每個月都有近千名員工，尋求內部駐點心理師的協助，成為 AT&T 總部第二受歡迎的健康福利，並預計要再擴大諮商的供給規模。



不只是 AT&T，如今全球各大龍頭企業提供給員工的福利，早已經跳脫零食、飲料或按摩，心理健康一躍成為最受員工歡迎的福利措施之一，像是亞馬遜（Amazon）、強生（Johnson & Johnson）、Google 等知名公司都相繼宣導會更加關注員工的心理狀態，並落實員工援助計劃（EAP），除了個人的諮商外，有些企業也將計劃延伸至家人，或讓同事們組成互助團體。

這項急遽成長的需求，究竟從何而來？

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大眾越來越能接受心理治療，成為推動需求主因之一

員工對心理健康的需求可從 2 方面來探尋：首先，《Forbes》表示越來越多人能接受去看心理諮商，不會再認為該遮遮掩掩，而是如同其他疾病，需接受治療才能痊癒；其次是疫情確實為工作者的生活與職涯帶來更多身心壓力。《CNBC》採訪了華盛頓大學商學院研究員，指出人們在居家辦公期間，擁有更多靈活和彈性，較為容易決定修復自身心靈的方法與時間，但回到辦公室之後，等於又被收回相關自主權。

根據美國人力資源管理協會的報告，有 1/3 的美國工作者表示目前的工作，正在損害他們的心理健康。在蓋洛普（Gallup）發佈的 2023 年《全球職場現況》報告中，則提到全世界有 44％ 工作者在過去一年曾感受許多來自職場的壓力，其中又以東亞國家最為嚴峻；種種結果都彰顯了，其實多數員工心理正在承受了相當大的負擔。

特別的是，身為職場生力軍的 Z 世代，受到前 2 項原因的影響最大，他們對於不穩定的工作模式，和無法達成特定經濟目標而感到焦慮， 麥肯錫先前發布的文章也提到，有超過 25% 的 Z 世代受訪者表示，心理健康是大幅影響他們的工作表現的因素，且有一半以上的人曾接受過精神疾病的診斷或治療。

組織導入心理健康福利，能同時收穫財務和人才好處

AT&T 指出，針對內部員工提供的心理諮商服務，解決了過去在外預約諮商所需要長時間等待的問題， 以往人們預約後需要等待至少 7 天的時間，但在企業內部隔日就能完成，能夠更即時提供幫助、工作者也能享受現場治療的便利性。

不過，這些身心健康的服務在幫助員工之餘，真的能為組織帶來益處嗎？

事實上，為員工提供諮商協助所花費的成本並不便宜，美國國家安全委員會（National Safety Council）和芝加哥大學（University of Chicago）的一項分析發現，組織平均每年為每位遇到心理健康問題的員工，花費會超過 1萬 5000 美元（約港幣 12 萬元）。但在同一份分析也指出，組織投資在心理諮商的每一塊錢，都能獲得 4 倍的回報。

而有些組織的態度，則更聚焦在解決團隊成員當前的心理創傷，達美航空（Delta Air Lines）心理健康計劃的負責人分享，他們確實樂見在未來某一刻，可以看到投資在心理諮商上的財務回報，但現在他們的焦點，更着重於處理員工的壓力或傷口，並聘用了更多心理諮商師在其全美據點。

在短期之內，企業並不容易看見心理健康的措施帶來哪些實際效果，但在需求持續增長的狀況下，提供相關的福利措施依然能夠增加員工敬業度，並為招募和留才帶來更多正面影響。像是最有需求的 Z 世代，其實是最無法負擔相關服務的族群，可能就會受到具備相關福利的公司吸引，成為公司在人力市場拉鋸中提升競爭力的關鍵。

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