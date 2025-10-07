不是新聞8分鐘｜一家食$1000霸王餐｜巴士當貨車？大叔：吹X脹啊

內地男稱被歧視捱打 醫療費$XX萬

港鐵人多擠逼，乘客應互諒互讓。有在香港工作的內地男子在抖音發布多段影片，稱日前在港鐵銅鑼灣站下車後，被1對香港男女歧視侮辱，責罵「北方佬」、「大陸人滾回去」，他按捺不住「言語反擊」，詎料變成肢體衝突，他被打到眼眶及鼻骨嚴重骨折、右臉麻木。然而由於他有出手「自衛」，故與對方同被警方調查，要以1,000元保釋。

巴士當貨車？大叔：吹X脹啊

乘搭巴士要遵守行李尺寸規定。本港網絡瘋傳1段影片，指有大叔以手推車攜帶兩大箱貨物想上九巴，被女站長「攔門」阻止，觸發罵戰，其中大叔「爆粗」怒罵「邊有阻人啫？你阻X住我啊！」，又揚言要報警，「企喺度唔會畀你開（開車）啊，吹X脹啊」。女站長強行推開大叔貨物，雙方推撞，有九巴車長到場處理，惟大叔堅持不下車；女站長表示車內有張貼行李尺寸條文，但大叔聲言「我唔知，我唔識字」，重申要「企喺度報警」，「因為呢架車唔畀我上」。影片最後警察到場，大叔「爆粗」投訴女站長大聲講說話，最終被警察拉下車叫停。

一家六口食$1000霸王餐

出外吃飯必須付款！西灣河鵬翔廚房於社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指日前有一家6口到店用餐，埋單約1,000元，卻沒有付款就離開，而CCTV更見到，男食客離開前作出1個令人驚震舉動。由於相關食客未有回頭付款，鵬翔廚房遂發CCTV尋人，且已報警，「唔該各位幫下手轉發畀更多人留意下」。

後生女被逼讓座 手臂現刮痕

港鐵讓座爭議時有發生，有港女於網上發文公審1名大媽，她與朋友乘搭港鐵，因每人手持兩大袋東西故在車廂找位子坐下，其後有大媽用手推她要求讓座予同行目測30至40歲的女子，港女拒絕，後來見到伯伯才讓。大媽不滿遭拒絕，不斷怒罵港女與朋友並動粗，大媽更就事件報警，又一度挽着其朋友手臂及於車門邊拉扯阻下車，致朋友手臂出現刮痕，港女無奈指斥「而家有啲人真係好惡死」。

阿婆鬥穿裙男 關愛座變「搏鬥座」

年輕人不可以坐博愛座（關愛座／優先座）？台灣網絡瘋傳影片，指台灣捷運有1名阿婆要求坐在關愛座、穿裙子的年輕人讓座，並用袋擊打對方，但年輕人不甘受辱，一腳把阿婆踢到對面座位。阿婆這時才發現原來這名「女子」實則是「男生」，並留下震撼1句後離開畫面。

公屋「失蹤戶」自貼告示惹議

房屋署不時會突擊巡查公屋單位，以了解租戶居住情況，同時打擊濫用公屋。本港網絡瘋傳圖片，指屯門良景邨公屋有單位門外張貼告示，有自稱「特更的士司機」的住戶求情，解釋因工作時間不定時，所以近日有房屋署人員家訪時無人應門，又期望房屋署人員下次家訪可留下聯絡方法，以便他回覆。